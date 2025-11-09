“Hazla corta, tómate la foto hoy”: Junaeb incentiva captura temprana de la TNE en estudiantes que pasan a 5° Básico y 1° Medio

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dieron inicio a una campaña para que los estudiantes que ingresarán el próximo año a 5° Básico y 1° Medio puedan tomarse prontamente la fotografía que acompañara su pase escolar .

“Hazla corta, tómate la foto hoy” da inicio al proceso de captura temprana para estos estudiantes. La directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, aseguró: “Queremos que todos y todas tengan su tarjeta y puedan obtener la tarifa gratuita o rebajada y para eso necesitamos su fotografía”.

“Queremos hacer un llamado a las y los estudiantes que se informen con su establecimiento la fecha en que estará nuestro módulo. Si no, pueden ir a cualquiera de nuestras 41 oficinas a lo largo del país. No dejen su trámite para última hora", añadió al respecto.

Desde la institución dependiente del Mineduc detallaron que la campaña está dirigida a los más de 500 mil estudiantes beneficiados. Desde el pasado 20 de octubre se han dispuesto más de 4.500 módulos móviles en diversos establecimientos educacionales para facilitar la toma del registro fotográfico.

Por otro lado, desde este lunes 10 de octubre, los estudiantes beneficiados podrán acercarse a alguno de los 41 puntos TNE a lo largo del país para realizar el trámite, como detalló Rubio.

Respecto a la toma fotográfica de los estudiantes que ingresarán por primera vez a la educación superior, desde Junaeb detallaron que se iniciaría el próximo 2 de enero de 2026.