La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Cholchol, en la Región de La Araucanía, por el desarrollo de un incendio forestal.

De acuerdo a un reporte preliminar, citando información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro fue denominado “Los Carrizos” y se mantiene en combate.

En ese sentido, se han reportado al menos 10 hectáreas afectadas por el avance de las llamas y, junto con ello, se precisó que el siniestro se desarrolla cerca de sectores habitados.

Con esos antecedentes, y tras la coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, se decidió declarar alerta roja para Cholchol, medida que seguirá vigente hasta que las condiciones de la emergencia lo ameriten.

La declaración de la alerta roja propiciará la movilización de recursos disponibles para apoyar lo ya desplegado por la Conaf, Bomberos y otros organismos de respuesta.

De acuerdo a Conaf, la emergencia ha motivado el despliegue de dos técnicos, cinco brigadas, un helicóptero, un avión cisterna, un avión de coordinación, un avión de observación, una maquinaria pesada y un camión cisterna institucional; además de un helicóptero de una empresa.