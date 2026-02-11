SUSCRÍBETE POR $1100
    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 12 de febrero:

    • Colina: desde las 10:00 a las 14:00 horas en ambos sectores
    • Huechuraba: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Recoleta: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Ñuñoa: desde las 9:30 a las 17:30 horas
    • Cerrillos: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas
    • Maipú: desde las 10:30 a las 16:30 horas

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
