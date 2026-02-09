Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver? Foto referencial de archivo

En los próximos días ocurrirá uno de los siguientes fenómenos que se sitúan en el calendario astronómico de 2026, con el primer eclipse solar del año, de característica anular, por lo que también recibe el nombre de anillo de fuego.

Lo anterior está relacionado a que, desde nuestra perspectiva, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero en un punto más lejano al planeta.

Ante la distancia, el satélite se percibe como más pequeño, por lo que no cubre en su totalidad a la estrella y deja pasar un círculo de luz a su alrededor.

Cuándo es el eclipse solar de febrero

El eclipse solar anular será el martes 17 de febrero y corresponderá al primer evento de este tipo del 2026.

Según resume el sitio de la Nasa, el anillo de fuego será visible en la Antártica y parcialmente en zonas de África, Sudamérica, el Océano Pacífico, Océano Atlántico y Océano Índico, pero no se podrá apreciar desde nuestro territorio.

De acuerdo al sitio especializado StarWalk, el evento comenzará a las 09:56 GMT, es decir, a las 06:56 horas en Chile.

Luego del avance del anillo, el punto máximo del eclipse se dará a las 12:12 GMT, que corresponde a las 09:12 horas de nuestro país.

Posteriormente, el calendario astronómico considera los siguientes eventos que serán visibles en América: