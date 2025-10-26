SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Las personas que no puedan ser vocales de mesas tendrán desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre para excusarse.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado se dio a conocer la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

Ahora bien, aún está pendiente la nómina definitiva con los registros de las personas que no podrán asistir.

Cabe destacar que estas personas deberán excusarse con el respaldo de una documentación correspondiente ante la Junta Electoral de su excusa.

Quiénes pueden excusarse

Para excusarse en la próximas elecciones, las personas tendrán desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre. Así, podrán presentar sus justificaciones y, posteriormente, se revelará la lista definitiva.

Según la Ley 18.700, los motivos válidos para excusarse incluyen: tener más de 70 años; estar fuera del país o en una localidad a más de 300 kilómetros sin comunicaciones expedidas; estar inhabilitado o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador; estar embarazada; ser padre o madre de un menor de 2 años o ser cuidador de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, incluidos quienes trabajen en establecimientos de larga estadía.

También podrán excusarse quienes se encuentren física o mentalmente imposibilitados para ejercer la función o si deben cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cuándo se publica la nómina definitiva

Luego del período de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, 15 días antes de las elecciones.

La nómina incluirá a los designados como reemplazantes.

Quienes incumplan con la obligación arriesgan multas que van desde 2 a 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000 aproximadamente.

Lee también:

Más sobre:Elecciones 2025Vocales de mesaServel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición

Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

Fallece trabajador de la construcción en edificio del centro de Santiago: su arnés se habría cortado

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Investigan homicidio de un hombre en La Calera: víctima habría sufrido heridas cortopenetrantes

Fiscalía confirma sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición
Chile

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026
Negocios

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Cuentas de la luz: Generadoras ceden, Transelec acepta y rebaja tarifaria en enero será del orden de los US$ 250 millones

No sólo devolverá US$ 135 millones: el castigo para Transelec podría superar los US$ 600 millones

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla
El Deportivo

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla

Capitán, figura y héroe: Guillermo Maripán sella la remontada del Torino con un golazo en el último minuto

Su deber cívico como chileno: Fernando Zampedri es designado como vocal de mesa para las elecciones de noviembre

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre
Mundo

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”

Elecciones legislativas en Argentina: El liderazgo de Javier Milei puesto a prueba

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal