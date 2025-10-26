Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Este sábado se dio a conocer la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

Ahora bien, aún está pendiente la nómina definitiva con los registros de las personas que no podrán asistir.

Cabe destacar que estas personas deberán excusarse con el respaldo de una documentación correspondiente ante la Junta Electoral de su excusa.

Quiénes pueden excusarse

Para excusarse en la próximas elecciones, las personas tendrán desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre. Así, podrán presentar sus justificaciones y, posteriormente, se revelará la lista definitiva.

Según la Ley 18.700, los motivos válidos para excusarse incluyen: tener más de 70 años ; estar fuera del país o en una localidad a más de 300 kilómetros sin comunicaciones expedidas; estar inhabilitado o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador; estar embarazada; ser padre o madre de un menor de 2 años o ser cuidador de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, incluidos quienes trabajen en establecimientos de larga estadía.

También podrán excusarse quienes se encuentren física o mentalmente imposibilitados para ejercer la función o si deben cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cuándo se publica la nómina definitiva

Luego del período de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre , 15 días antes de las elecciones.

La nómina incluirá a los designados como reemplazantes.