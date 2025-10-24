Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse. Foto referencial de archivo

A partir de este 25 de octubre se encontrará la información electoral para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que incluye a las personas llamadas a desempeñarse como vocales de mesa.

Los datos se podrán revisar desde este sábado en la plataforma del Servicio Electoral mediante el sitio consulta.servel.cl con el RUN.

Otra forma de solicitar la información es vía telefónica, llamando al número 600 6000 166.

Cabe recordar que el llamado a cumplir como vocal de mesa es obligatorio y corresponde a las votaciones del 16 de noviembre.

Cada persona que desarrolle dicha función contará con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $138.000 hasta $554.000 aproximadamente.

¡Te recomendamos que anotes estas fechas! 🗓️ Es importante que te informes con tiempo, ya que si fuiste designado vocal de mesa tu rol es obligatorio 🗳️​



¡Infórmate en https://t.co/do7ypo3RhI o al 600 6000 166! Y recuerda que votar es obligatorio. ¡Evita multas! ✅ pic.twitter.com/hLvccWJz00 — Servicio Electoral (@ServelChile) October 23, 2025

¿Cómo excusarse de ser vocal de mesa?

Para las personas designadas como vocales de mesa que no puedan asistir deberán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:

Los motivos válidos para excusarse de la labor corresponden a los siguientes, según detalla la Ley 18.700:

Tener más de 70 años de edad.

Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.

Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.

Durante el periodo de embarazo.

Padre o madre de un menor de 2 años.

Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.

Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cada condición deberá acreditarse con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral. El listado de las mismas y su forma de contactarlas se puede revisar en este enlace.

Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.