Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático. Foto referencial de archivo

El Subsidio Familiar Automático es uno de los beneficios que facilita un pago mensual a los grupos beneficiarios y, tal como indica su nombre, se asigna sin necesidad de realizar trámites.

Se trata de un programa derivado del Subsidio Familiar que, a diferencia de la iniciativa original, no requiere de postulaciones y se asigna al cumplir con dos requisitos:

Pertenecer a un grupo del 40% más vulnerable, según calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Que la familia tenga integrantes menores de 18 años.

Al darse tales condiciones, padres o tutores pueden recibir un monto de $22.007 por cada carga familiar acreditada, o $44.014 si se trata de una persona con discapacidad, según resume ChileAtiende.

Pago del Subsidio Familiar Automático

Para consultar sobre el pago del Subsidio Familiar Automático de este mes se debe revisar el siguiente enlace.

Dentro de la plataforma se requiere el RUN y la fecha de nacimiento correspondiente al niño, niña o adolescente que es causante del aporte.

Otra manera de verificar los datos es mediante la plataforma de consulta de ChileAtiende, que también informa sobre otros beneficios del Instituto de Previsión Social que estén asociados a la persona.