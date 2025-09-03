Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Reactivación del Bolsillo Familiar Electrónico: Todo lo que debes saber de los nuevos pagos. Foto: Getty Images.

Uno de los beneficios que se paga mensualmente es el Subsidio Familiar, que cuenta con la modalidad tradicional mediante un trámite de solicitud y también su variante automática, que se facilita solo al cumplir con los requisitos.

Ambos programas entregan actualmente a los grupos un monto de $22.007 por cada carga familiar acreditada y una cifra de $44.014 específicamente si se trata de una persona con discapacidad.

Subsidio Familiar

El pago mensual del Subsidio Familiar se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende, ingresando el RUN, donde también se dispone de los datos de otros programas distribuidos por el Instituto de Previsión Social asignados a la persona.

Este apoyo económico debe ser solicitado en la respectiva municipalidad y requiere que la personas que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y que no tengan previsión social.

Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores de niños, niñas o adolescentes y personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad de cualquier edad.

Subsidio Familiar Automático

Del programa mencionado anteriormente se deriva el llamado Subsidio Familiar Automático, que se facilita sin necesidad de realizar trámites, si el grupo familiar cumple con dos condiciones: pertenecer al 40% de menores ingresos de la población según el RSH y tener a un integrante menor de edad.

Para revisar el depósito del beneficio se debe consultar la página sufautomatico.gob.cl, ingresando el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte.