SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    El Servicio de Impuestos Internos publicó la información para vehículos livianos y pesados.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026. Foto referencial de archivo EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) se publicaron las nóminas con la tasación fiscal de vehículos para el año 2026.

    La información corresponde a automóviles, motos y vehículos pesados, que además permite conocer el valor para el pago del permiso de circulación del presente año.

    Tasación fiscal de vehículos 2026

    Se puede consultar el valor de la tasación fiscal y el permiso de circulación para vehículos en el sitio de consulta del SII.

    Desde el SII se indica que si un modelo no se encuentra en la nómina, la homologación del valor se encontrará a cargo del Director de Tránsito Municipal respectivo, considerando una tasación de similares características.

    Para este año, el valor mínimo del permiso de circulación en el país es de $34.876, monto que pagarán los vehículos de mayor antigüedad y con una tasación fiscal inferior a $3.487.600.

    En tanto, vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, con año de fabricación 2021 en adelante, pagarán un 25% del impuesto anual por permiso de circulación.

    “En el caso de los vehículos pesados como camiones, buses urbanos, buses rurales, tracto camiones y acoplados, entre otros, la tasación permite calcular la base imponible sobre la cual debe aplicarse la presunción de renta, con el objeto de calcular el impuesto a la renta y el monto de los pagos provisionales mensuales establecidos en la normativa”, agregó la entidad.

    Lee también:

    Más sobre:VehículosTrámitesPermiso de circulaciónPermiso de circulación 2026Tasación fiscalVehículos livianosVehículos pesadosValorSIIServicio de Impuestos Internos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Lo más leído

    1.
    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva
    Chile

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur