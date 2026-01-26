Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026. Foto referencial de archivo

Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) se publicaron las nóminas con la tasación fiscal de vehículos para el año 2026.

La información corresponde a automóviles, motos y vehículos pesados, que además permite conocer el valor para el pago del permiso de circulación del presente año.

Tasación fiscal de vehículos 2026

Se puede consultar el valor de la tasación fiscal y el permiso de circulación para vehículos en el sitio de consulta del SII.

Desde el SII se indica que si un modelo no se encuentra en la nómina, la homologación del valor se encontrará a cargo del Director de Tránsito Municipal respectivo, considerando una tasación de similares características.

Para este año, el valor mínimo del permiso de circulación en el país es de $34.876, monto que pagarán los vehículos de mayor antigüedad y con una tasación fiscal inferior a $3.487.600.

En tanto, vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, con año de fabricación 2021 en adelante, pagarán un 25% del impuesto anual por permiso de circulación.

“En el caso de los vehículos pesados como camiones, buses urbanos, buses rurales, tracto camiones y acoplados, entre otros, la tasación permite calcular la base imponible sobre la cual debe aplicarse la presunción de renta, con el objeto de calcular el impuesto a la renta y el monto de los pagos provisionales mensuales establecidos en la normativa”, agregó la entidad.