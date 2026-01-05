Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades
Los puntajes ya se encuentran disponibles y permiten ser parte del proceso de inscripción a la Admisión 2026.
Desde este lunes se encuentran disponibles los resultados de la PAES regular de 2025, que entrega un puntaje válido para la Admisión 2026 a la educación superior.
La información se puede consultar en el sitio acceso.mineduc.cl o en demre.cl.
Durante este 5 de enero también se da inicio al periodo de postulaciones, que igualmente se realiza en las plataformas online.
La etapa se mantendrá activa hasta el 8 de enero a las 13:00 horas y permite la inscripción en hasta 20 carreras de las 47 universidades que integran el Sistema de Acceso.
Cabe recordar que el actual proceso de Admisión 2026 recibe tanto puntajes de la reciente PAES regular de 2025, como de la anterior PAES de Invierno 2025 y ambos equivalentes de 2024.
Fechas de la Admisión 2026
Según los plazos establecidos por el Demre, estas son las próximas fechas clave de la Admisión 2026.
- 5 de enero a las 8:00 horas: entrega de resultados de la PAES Regular
- 5 de enero a las 9:00 al 8 de enero a las 13:00 horas: etapa de postulaciones
- 19 de enero a las 12:00 horas: resultados del proceso de selección
- 20 al 22 de enero: primera etapa de matrículas
- 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrículas
