En la ocasión, el rector Christian Haeberle enfatizó que la visión de AIEP es “liderar la formación para el trabajo, transformando la educación para el futuro”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, manifestó que el desarrollo de educación TP vinculada al ámbito productivo y económico es un eje transversal para el crecimiento y modernización del país.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Dante Arrigoni, integrante Junta Directiva AIEP; Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior; Christian Haeberle, rector AIEP; y José Pedro Undurraga, presidente Junta Directiva AIEP.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Nicolás Ocaranza, vicerrector académico AIEP; Jasmine Cabello, directora desarrollo empresarial sostenible Sofofa; Renato Bartet, secretario ejecutivo Comisión Nacional Acreditación; y Francisco Guzmán, presidente ACTI.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Rodrigo Palma, general director de finanzas de la Fuerza Aérea de Chile; Patricia Legües, integrante Junta Directiva AIEP; y Jorge Martínez, vicerrector de Operaciones AIEP.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Felipe Chaparro, director nacional Innovación AIEP; Ximena Rivillo, directora ejecutiva ChileValora; y Juan Claudio Escobar, director ejecutivo Vertebral. Picasa

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Helmuth Ramírez, coronel jefe de Estado Mayor de la División de Educación del Ejército de Chile; Clery Neyra, vicerrectora de Transformación y Nuevas Soluciones AIEP; Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial; y Marcelo Lucero, director nacional Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología AIEP.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Marianela Henríquez, coordinadora de Becas Fundación Luksic; Alejandro Zamorano prorrector Universidad de las Américas; y Michele Bass, director general e-campus Universidad de las Américas.

Año Académico AIEP 2026 abordó los desafíos de la empleabilidad adaptativa Marcela Vaccaro, vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones AIEP; Jorge Seura, gerente corporativo de cultura y desarrollo Codelco; y Marco Antonio Álvarez, presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad.