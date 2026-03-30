El Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación fue distinguido como Doctor Scientiae et Honoris Causa, el máximo grado que otorga la PUCV. En la imagen junto al Gran Canciller PUCV, Monseñor Jorge Vega, y el rector Nelson Vásquez.

La visita incluyó encuentros con autoridades, comunidades educativas y una clase magistral en la inauguración del Año Académico, donde la autoridad vaticana fue investida como Doctor Scientiae et Honoris Causa.

El rector Nelson Vásquez destacó el vínculo con la Santa Sede y la proyección internacional de la universidad.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV Fray Cristian Eichin , ofm, Vice Gran Canciller; Monseñor Jorge Vega, svd, Gran Canciller y Obispo de Valparaíso; Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación; Monseñor Kurian Mathew Vayalunkal, Nuncio Apostólico en Chile; Monseñor Mario Salas, Obispo Auxiliar de Valparaíso, junto a Marcela Momberg, Claudio Rojas y Nelson Vásquez, rectores de las universidades Católica de Temuco, Católica del Maule y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, respectivamente.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV Vicerrectores, directores generales, prosecretario y secretario general, junto al rector Nelson Vásquez.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV Representantes del Consejo Superior, máximo cuerpo colegiado de la PUCV.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV El Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación entregó una medalla a la PUCV en reconocimiento a su misión católica.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV Integrantes del Capítulo Académico junto al Cardenal de Mendonça y al rector Nelson Vásquez.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso distinguió a los estudiantes que tuvieron el mejor rendimiento académico en sus respectivas carreras.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV Los exrectores Alfonso Muga, Juan Enrique Fröemel, Bernardo Donoso y Claudio Elórtegui (arriba), junto al Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Cardenal José Tolentino de Mendonça, autoridades eclesiásticas y el rector Nelson Vásquez.

Intensa agenda desarrolló el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación en la PUCV Académicos de la Facultad Eclesiástica de Teología junto al Cardenal de Mendonça, autoridades eclesiásticas y el rector Nelson Vásquez.