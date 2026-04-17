SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Diversos especialistas piden acelerar soluciones integrales que permitan anticipar y enfrentar fenómenos asociados a vulnerabilidad climática

    Eficiencia, infraestructura multipropósito y gobernanza compartida: las tres claves que los expertos ponen sobre la mesa mientras el consumo de agua en Chile crece más rápido que el país, en medio de un incierto futuro marcado por sequías prolongadas y eventos climáticos extremos.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    La advertencia fue directa y sin atenuantes: en los últimos 15 años, el consumo de agua en Chile ha crecido a un ritmo mayor que el del propio desarrollo económico del país. Si esa tendencia no se revierte, las señales de alerta que hoy emiten los expertos podrían convertirse, en pocas décadas, en una crisis hídrica de proporciones que el país no está preparado para enfrentar.

    Esa fue una de las conclusiones centrales del seminario “Proyecciones meteorológicas 2026-2027: los desafíos y claves de nuestro país para alcanzar la resiliencia”, organizado esta semana por Aguas Andinas en su edificio corporativo. El encuentro reunió a especialistas de distintas disciplinas bajo la moderación de la periodista María Elena Dressel, con la participación del meteorólogo de Canal 13 Gianfranco Marcone como invitado especial.

    Agua y economía: un acople que hay que romper

    Guillermo Donoso, director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, fue tajante al describir el escenario nacional. “A nivel nacional, hay un acople entre consumo de agua y desarrollo: mientras más crecemos, más necesitamos agua”, señaló, y agregó que esa relación, lejos de moderarse, se ha intensificado en los últimos tres lustros. “Esto levanta señales de alerta claras. Lo que tenemos que lograr es desacoplar ese aumento en el consumo de agua del crecimiento económico”.

    Para Donoso, la eficiencia hídrica es una condición necesaria pero insuficiente. El paso siguiente, indicó, es avanzar hacia lo que los especialistas denominan productividad del agua: producir lo mismo con menos recursos, o más con la misma cantidad. “En la medida que nos movamos hacia mayor productividad, los agricultores podrán mantener su producción, tendrán más resiliencia, y lo mismo ocurrirá con las industrias y las ciudades”, sostuvo.

    El experto también advirtió sobre una de las trabas más subestimadas para la gobernanza del agua: la calidad de la información. Sin datos confiables y aceptados por todos los actores, afirmó, los espacios de participación se convierten en arenas de confrontación estéril. “Cuando nos sentamos a la mesa con percepciones construidas sobre información deficiente, gastamos el tiempo en convencernos mutuamente en vez de avanzar. La gobernanza adaptativa requiere, primero que todo, un diagnóstico compartido”.

    El proyecto Retorno Maipo: reúso por sobre desalación

    Cristián Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, se refirió a uno de los proyectos más representativos de la estrategia Biociudad de la compañía hacia 2030: Retorno Maipo, iniciativa que mediante el reúso de agua tratada busca darle sostenibilidad al esquema de abastecimiento de la ciudad en períodos de sequía extrema, junto con la devolución de agua depurada para más de 9 mil agricultores, aportando así al equilibro integral de la cuenca.

    Según explicó Schwerter, durante la última crisis hídrica, Aguas Andinas estableció un convenio con la Canalistas de la Primera Sección del Maipo, acuerdo que permitió privilegiar el consumo humano y sortear sin racionamiento los momentos más complejos de la sequía. El proyecto Retorno Maipo apunta a formalizar y hacer sustentable ese intercambio: la ciudad continuaría utilizando el agua del río Maipo a través de sus instalaciones existentes, mientras que el agua tratada en las biofactorías —que hoy procesan más de 16 metros cúbicos por segundo— sería entregada a los agricultores de la zona. “Lo que buscamos es un equilibrio. De paso, promovemos un uso agrícola más sostenible del recurso”, señaló.

    El ejecutivo precisó que el proyecto solo operaría durante los peores escenarios de sequía proyectados para la ciudad, pero subrayó su carácter estratégico: “Le da vida a un recurso que es valioso y que hoy simplemente se descarta, pero que sobre todo representa una alternativa mucho más viable que traer agua desalada a la Región Metropolitana”.

    Infraestructura multipropósito y soluciones basadas en la naturaleza

    Alejandra Stehr, doctora en Ciencias Ambientales, académica de la Universidad de Concepción e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), propuso la necesidad de replantear desde la base el modelo de planificación de obras hidráulicas en Chile.

    “Toda la infraestructura que se planifique de ahora en adelante debe ser multipropósito”, afirmó. El paradigma anterior —embalses exclusivos para riego, canales de uso único, obras sectoriales sin comunicación entre sí— ya no es compatible con la velocidad a la que se están transformando los ciclos hidrológicos en el país, advirtió.

    Stehr llamó también a ser rigurosos con el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que se ha popularizado en el discurso técnico y político, pero que en muchos casos no cumple con las definiciones internacionales que lo avalan. “Hay proyectos que se presentan como soluciones basadas en la naturaleza y que, en rigor, no lo son. Eso importa, porque afecta la credibilidad de las herramientas que más necesitamos”, señaló.

    La académica también llamó a anticiparse al corrimiento de los centros de cultivo hacia el sur del país —tendencia ya observada en la zona central—, advirtiendo que si no se planifica desde ahora la infraestructura de riego necesaria en regiones como Los Lagos y Los Ríos, Chile volverá a repetir los errores reactivos que han marcado su gestión hídrica histórica. “Tenemos que ser proactivos, no reactivos. Sabemos lo que viene. Ya deberíamos estar planificando”.

    Gobernanza y el rol de la información compartida

    Luis Baertl, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maipo y director de la Asociación de Canales del Maipo, aportó la perspectiva de los usuarios del agua y planteó la posibilidad de duplicar la disponibilidad hídrica de Santiago a través de medidas de gestión de bajo costo y corto plazo de ejecución, si existiera el respaldo de la autoridad. Entre las iniciativas mencionadas, destacó la incorporación de la cuenca del río Yeso a la Laguna Negra como una medida que podría ampliar significativamente la reserva estratégica de la ciudad.

    “Son proyectos de gestión que podrían ejecutarse rápidamente si la autoridad da el paso que tiene que dar. Tenemos las ideas”, señaló Baertl, trazando una distinción implícita entre la disponibilidad técnica de soluciones y la voluntad política para implementarlas.

    El panel, que también contó con transmisión en línea, cerró con un consenso tácito que atravesó todas las intervenciones: Chile no carece de soluciones técnicas para enfrentar su desafío hídrico. Lo que escasea, en cambio, es la articulación entre actores, la calidad de la información disponible para todos y la decisión política de actuar antes de que la próxima sequía obligue a improvisar.

    Más sobre:Hub SustentabilidadHubs_lthubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane

    Camioneros descartan movilización por alza de precio de combustibles: esperan instancias de diálogo con el gobierno

    Gobierno reconoce “situaciones” en dotación policial en San Bernardo: se reunirá con alcaldes de la zona para tratar temas de seguridad

    Sedini dice que limitación por edad a gratuidad universitaria “es conversable” y descarta choque de versiones en el Ejecutivo

    Detienen a dos personas por tráfico de drogas en San Bernardo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane
    Chile

    Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane

    Camioneros descartan movilización por alza de precio de combustibles: esperan instancias de diálogo con el gobierno

    Gobierno reconoce “situaciones” en dotación policial en San Bernardo: se reunirá con alcaldes de la zona para tratar temas de seguridad

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast
    Negocios

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    Envíos de salmón registraron su mejor trimestre de la historia: “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso”

    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental
    El Deportivo

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Fernando Gago deja en suspenso la presencia de Aránguiz en el Clásico Universitario y le hace una promesa a Lucero

    “Los favoreció de forma abismal”: en Perú critican a Piero Maza por su arbitraje entre Palmeiras y Sporting Cristal

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock
    Cultura y entretención

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Francia y Reino Unido anuncian misión para que “acompañe y proteja” a buques mercantes en Ormuz
    Mundo

    Francia y Reino Unido anuncian misión para que “acompañe y proteja” a buques mercantes en Ormuz

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    Detenida a los 86 años en EE.UU.: la historia de Marie-Thérèse Ross, la viuda francesa en manos del ICE

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico