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    La apuesta por la energía solar chilena se expande: Solcor llega a Argentina y consolida operaciones en Colombia

    Con más de 700 proyectos ejecutados y cerca del 30% del mercado B2B de autoconsumo solar en Chile, Solcor lleva su modelo a otros países de la región, consolidándose como la única representante del segmento con operaciones propias en Latinoamérica.

     

    Hace más de una década, Alexander Decock y Steven van Cauwenberge, dos emprendedores belgas, llegaron a Chile para participar en el programa Startup Chile de CORFO con una idea innovadora: que las empresas se convirtieran en “prosumidoras”, es decir, productoras y consumidoras de energía renovable en sus operaciones diarias mediante la instalación de paneles solares.

    Solcor construyó desde cero el autoconsumo solar B2B y hoy lidera con cerca del 30% del mercado gracias a la implementación del modelo de financiamiento ESCO, que cubre la inversión inicial para la instalación de los paneles, democratizando el acceso a la energía solar.

    La propuesta de Solcor tuvo una buena recepción en un contexto de crisis climática y alta electrificación: hoy cuentan con más de 700 proyectos ejecutados y recientemente lograron un hito en su expansión regional con la entrada a Argentina, que se suma a las operaciones que la compañía mantiene en Colombia desde hace cuatro años, convirtiéndose en la única representante del segmento con proyectos propios en otros países de la región.

    “Nuestra oferta de valor se enfoca en organizaciones de distintos rubros que necesitan energía para su funcionamiento diario. Gracias al uso de fuentes renovables, ayudamos a reducir su dependencia de las distribuidoras, se abaratan los costos operacionales y se contribuye a la transición energética con un impacto positivo en la huella de carbono. Creemos que el avance que hemos alcanzado en Chile es perfectamente posible en otras empresas de la región, con los mismos beneficios”, explica Alexander Decock, socio fundador de Solcor, agregando que “Latinoamérica comparte los mismos desafíos que enfrentamos en Chile: tarifas eléctricas en alza, dependencia de combustibles externos y miles de empresas que todavía no producen su propia energía”, agrega Decock. “El modelo que construimos aquí funciona porque responde a una realidad regional, no solo chilena”.

    Hoy Solcor está presente en Colombia con paneles solares ubicados en distintas regiones del país y diversas configuraciones como instalaciones en techos, a nivel de suelo o incluso estacionamientos, mientras que en Argentina, el primer proyecto fue ejecutado en un fundo de olivos en la provincia de Mendoza.

    Las ventajas del modelo ESCO

    Cuando Solcor comenzó sus operaciones, el concepto de autoconsumo solar era prácticamente desconocido. Debieron convencer a los primeros clientes de algo que hoy parece evidente: que una empresa podía reducir la dependencia de la distribuidora eléctrica y producir su propia energía en el mismo lugar donde la consumía.

    Para lograrlo, Solcor introdujo en Chile el modelo ESCO (Energy Service Company), una innovación comercial que cambió las reglas del juego. Bajo este esquema, Solcor financia e instala la planta solar completa, sin costo inicial para el cliente y asumiendo los riesgos técnicos y financieros. La inversión se recupera mediante los ahorros energéticos generados, bajo contratos que van entre 8 a 25 años.

    “El modelo ESCO facilitó el acceso a la energía solar para las organizaciones chilenas”, explica Nicolás García, director de Solcor. “Si antes la pregunta era ‘¿cuánto me cuesta instalar paneles solares?’, nosotros la cambiamos por ‘¿cuánto puedo ahorrar desde el primer mes?’ Esta modalidad de financiamiento sin duda ayudó a que el mercado despegara”, agrega.

    Actualmente, los proyectos de Solcor en LATAM incluyen a clientes que van desde grandes corporaciones como Cencosud, Mall Plaza y CCU, hasta municipios y comunidades que reciben los excedentes energéticos de instalaciones locales. A ello se suma la alianza con Fundación Reforestemos, que vincula cada proyecto solar con la plantación de árboles nativos y la certificación ambiental correspondiente.

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