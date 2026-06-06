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    Lanzan primer sello con respaldo UC para medir la conciencia empresarial en Chile

    La distinción, impulsada por el Observatorio de la Conciencia Empresarial y el Centro de Políticas Públicas UC, busca reconocer a las organizaciones que integran la sostenibilidad y el propósito en el centro de su negocio.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Lanzan primer sello con respaldo UC para medir la conciencia empresarial en Chile

    Con el objetivo de reconocer a las empresas que alinean su propósito con sus decisiones y prácticas, el Observatorio de la Conciencia Empresarial y el Centro de Políticas Públicas UC lanzaron el primer Sello de la Conciencia Empresarial, una herramienta que busca medir y visibilizar la coherencia entre lo que las organizaciones declaran y lo que efectivamente hacen.

    La iniciativa surge tras la primera Radiografía de la Conciencia Empresarial en Chile, estudio que analizó a 100 grandes empresas y que identificó avances en materias ambientales y en el relacionamiento con colaboradores, pero también brechas en ámbitos como propósito, orientación a la demanda y modelos de gestión.

    El fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, Alexis Camhi, explicó que el sello representa un paso relevante para distinguir a las organizaciones que incorporan estos principios en el corazón de su negocio. “Lo que queremos con este sello es distinguir año a año a empresas que genuinamente -tanto por lo que dicen como por lo que hacen y por lo que percibimos que son las intenciones de sus líderes- están avanzando en esta dirección”, afirmó.

    Camhi señaló que la conciencia empresarial comparte objetivos con la sostenibilidad, pero insistió en que estos compromisos deben estar integrados al modelo de negocio y a la estrategia corporativa. “Es una forma en que las empresas pueden aportar a construir una sociedad mucho más justa y mejor para todos”, sostuvo.

    Destacó, además, que la iniciativa está abierta a organizaciones de todos los tamaños. “El sello es para todos. Cualquier empresa puede acceder a él, desde una startup hasta una gran compañía. Para los emprendimientos que están partiendo tiene mucho sentido diseñar el negocio desde los principios de la conciencia empresarial, porque eso es lo que permite proyectar la empresa en el tiempo”, señaló.

    Lanzan primer sello con respaldo UC para medir la conciencia empresarial en Chile

    La mirada de las empresas

    Tras el lanzamiento se desarrolló un panel de conversación en el que los gerentes de Copec, Sodimac -ambas empresas socias del Hub Sustentabilidad de Pulso, La Tercera- y WOM compartieron cómo entienden la conciencia empresarial desde sus organizaciones, terminando con un reconocimiento a cada uno de ellos.

    El gerente general de Copec, Arturo Natho, sostuvo que la sostenibilidad debe estar vinculada al negocio y a las necesidades de las personas. “El cliente es la base de todo; es la sostenibilidad de la empresa”, afirmó, y destacó iniciativas de protección de humedales y el sentido de trascendencia como motor para los colaboradores.

    Desde Sodimac, su gerente general, Sebastián Simonetti, planteó que el propósito de la compañía está ligado a la construcción de hogares y al desarrollo de las comunidades, y enfatizó la importancia de que las acciones sociales estén conectadas genuinamente con la actividad principal de la empresa.

    “Este reconocimiento nos impulsa a seguir mejorando. Estamos convencidos de que la verdadera creación de valor, tanto para nuestros clientes, empresa y entorno, nace de actuar de manera coherente con nuestro propósito. Esa es la base para construir confianza, legitimidad e impacto positivo”, sostuvo Simonetti.

    Sebastián Simonetti, gerente general de Sodimac Chile

    Por su parte, Andrés Ok, COO de WOM, señaló que la conciencia empresarial implica mantener una conexión permanente con las personas y sus necesidades. Advirtió que las nuevas generaciones son exigentes con la coherencia de las marcas y subrayó la necesidad de incorporar a distintos grupos etarios en las transformaciones tecnológicas que se avecinan.

    La conversación terminó con declaraciones de la académica de Administración de la UC Claudia González, quien planteó que hoy las empresas no solo están compitiendo por productividad, sino también por la legitimidad y confianza, en un contexto donde la ética y la coherencia son cada vez más determinantes para la creación de valor.

    Más sobre:Hub SustentabilidadConciencia empresarialSelloSostenibilidad corporativasostenibilidadESGgobernanza

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