BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Durante siglos, la historia de la psiquiatría ha estado marcada por diagnósticos que hoy resultan absurdos, discriminatorios o sin sustento científico.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico. Foto: Pexels

    Desde castigos a mujeres “rebeldes” hasta patologías creadas para justificar la esclavitud, muchos “trastornos mentales” fueron creados durante siglos, sin embargo, con el tiempo se han eliminado de los listados médicos.

    El psicólogo Jorge Romero-Castillo, profesor de Psicobiología e investigador en Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Málaga, repasó en The Conversation un listado de 10 “trastornos mentales” que nunca debieron existir.

    1. Drapetomanía y disestesia etiópica

    Inventadas por el psiquiatra estadounidense Samuel Cartwright a mediados del siglo XIX, estas supuestas enfermedades se aplicaban exclusivamente a los esclavos africanos.

    La drapetomanía definía el “deseo de escapar de sus amos” como un trastorno, mientras que la disestesia etiópica diagnosticaba “apatía hacia el trabajo”.

    La “cura” incluía castigos físicos. Afortunadamente, ambas desaparecieron tras la abolición de la esclavitud en 1865.

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico. Foto: Pexels

    2. Dromomanía

    En 1887, el francés Philippe Tissié describió este trastorno de “locura por viajar” como un impulso irresistible de abandonar el hogar y recorrer largas distancias.

    Lo que hoy podría interpretarse como deseo de libertad o aventura fue considerado una patología, aunque nunca fue aceptada por la medicina moderna.

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    3. Locura moral

    Propuesta por James C. Prichard en 1835, se aplicaba a quienes “actuaban sin freno moral, pese a conservar la razón”.

    En la práctica, sirvió para condenar comportamientos que se desviaban de la moral victoriana, especialmente en mujeres que desafiaban los roles tradicionales.

    4. Histeria

    La histeria deriva del griego hystera (“útero”) y, desde tiempos de Hipócrates, se creía que este órgano podía desplazarse dentro del cuerpo y causar enfermedades mentales en las mujeres.

    Durante siglos, cualquier conducta considerada “inadecuada” –como la rebeldía, la tristeza o el deseo sexual– era atribuida a la histeria.

    En la Edad Media, las diagnosticadas eran exorcizadas o ejecutadas como brujas. Ya en el siglo XIX, el diagnóstico sirvió para justificar prácticas violentas como la clitoridectomía o “tratamientos manuales” aplicados por médicos.

    El neurólogo Jean-Martin Charcot intentó explicar el cuadro desde la neurología y luego Sigmund Freud lo reinterpretó como resultado de traumas reprimidos.

    Sin embargo, su base científica nunca se demostró. La histeria fue incluida por última vez en el DSM-I de 1952 como “neurosis histérica” y desapareció definitivamente en 1980, al reconocerse su carga sexista y su falta de evidencia médica.

    5. Síndrome post-aborto

    El síndrome post-aborto apareció en los años 70 como un supuesto trastorno causado por interrumpir voluntariamente un embarazo.

    Sin embargo, nunca ha sido reconocido por la comunidad médica internacional: fue impulsado por grupos conservadores como herramienta de presión moral y política contra el aborto.

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    6. Monomanía

    La monomanía fue creada por Jean-Étienne Esquirol hacia 1820, describía una obsesión irracional por una sola idea –como piromanía o cleptomanía–.

    Algunas variantes, como la “ninfomanía”, se usaron para controlar la sexualidad femenina. Su ambigüedad como trastorno la llevó a desaparecer de los registros médicos hacia 1870.

    7. Neurastenia

    Definida en 1869 por George Miller Beard, se conocía como la “enfermedad americana”, que afectaba principalmente a hombres blancos de clase alta agotados por la vida moderna.

    Fue un diagnóstico de élite con sesgos racistas y clasistas, que acabó obsoleto con el avance de la psiquiatría moderna y su exclusión de las clasificaciones internacionales de enfermedades.

    8. Nostalgia

    En 1688, el suizo Johannes Hofer la describió como una enfermedad que afectaba a estudiantes o soldados con “tristeza por estar lejos de casa”.

    Con el tiempo, el término perdió su carácter médico y se transformó en la palabra que hoy conocemos para expresar melancolía o añoranza.

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico. Foto: Getty Images.

    9. Síndrome de alienación parental

    Propuesto en 1985 por Richard Gardner, se usó para explicar por qué algunos niños rechazaban a uno de sus padres tras un divorcio.

    Sin evidencia científica, se ha empleado para desacreditar denuncias de abuso y proteger a agresores. Hoy está prohibido en varios países por carecer de sustento médico.

    10. Homosexualidad

    En 1952, la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) la catalogó como una “enfermedad”.

    No fue sino hasta 1973 que se eliminó del manual estadounidense, y en 1990 de la lista de la Organización Mundial de la Salud. Su exclusión marcó un hito en la lucha contra la homofobia institucional y la patologización de la diversidad sexual.

    Lee también:

    Más sobre:MedicinaTrastornos mentalesSalud mentalPatologíasEnfermedadesHistoriaListadoPsicologíaPsiquiatríaPsicoanálisis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Kast valora estado de emergencia decretado por Perú en el norte e insta a Boric a dirigirse a Arica ante crisis migratoria

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Manouchehri y Cicardini ingresan acusación constitucional contra el supremo Diego Simpertigue por trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    4.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje
    Chile

    José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    Kast valora estado de emergencia decretado por Perú en el norte e insta a Boric a dirigirse a Arica ante crisis migratoria

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga
    Negocios

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

    En vivo: Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Espanyol para meterse en puestos de clasificación a copas internacionales

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia
    Mundo

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad