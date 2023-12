5 acciones que los “altamente narcisistas” siempre hacen en las relaciones, según un psicólogo de Harvard

Es conocido que actitudes como la arrogancia, el no permitir hablar a otras personas y exigir que el resto se adapte a una propuesta están ligadas al narcisismo.

Para muchos, lo anterior puede resultar obvio. Sin embargo, en numerosas ocasiones no se logra identificar tempranamente cuándo se está frente a un narcisista.

Aquello no es una coincidencia. De hecho, es común que tales rasgos no se presenten tan evidentemente en una primera etapa.

Y como es de esperar, eso último puede llegar a convertirse en un eventual problema. Sobre todo, si formas una relación de pareja con la persona en cuestión y factores como el cariño o la costumbre dificultan que veas —o asimiles— acciones que puedan incomodarte o hacerte sentir mal.

El profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor del libro Rethinking Narcissism: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists (Harper Wave, 2015), Craig Malkin, escribió un artículo para CNBC en el que aseguró que “algunos rasgos problemáticos son más sutiles”.

Con el objetivo de que puedas identificarlos en un vínculo amoroso, enumeró 5 acciones que las personas “altamente narcisistas” siempre hacen en las relaciones.

5 acciones que las personas “altamente narcisistas” siempre hacen en las relaciones, según un psicólogo de Harvard. Foto: referencial.

1. Ponen en práctica el love bombing o “bombardeo de amor”

A grandes rasgos, el concepto de love bombing hace referencia a entregar atención y afecto de manera desbordada y abrumadora, para así influir en las acciones de la otra persona a través de la manipulación psicológica.

Este “bombardeo de amor” (por su traducción al español) usualmente se manifiesta en dos etapas.

La primera es mediante, por ejemplo, una amplia cantidad de regalos, frases románticas y caricias físicas.

Por supuesto, aquello puede generar satisfacción en la otra persona.

No obstante, es aquí cuando entra la segunda etapa del love bombing.

Una vez que la pareja se acostumbra y se siente comprometida emocionalmente, los “bombarderos” cambian repentinamente de actitud, con el objetivo de que la contraparte esté dispuesta a ceder sus límites con el propósito de volver a obtener el placer de la primera fase.

De esta manera, el narcisista crea una dinámica que abre espacio no solo para la manipulación, sino que también para el abuso.

2. Se irritan cuando aparecen sentimientos que no saben controlar

Malkin explicó que las personas altamente narcisistas tienden a presentar un comportamiento retraído, a decir comentarios buscos o incluso a desaparecer por un periodo de tiempo cuando, por ejemplo, la pareja les pide tener más espacio para sí misma.

“A menudo se sienten incómodos con sentimientos vulnerables como la tristeza, la soledad, la vergüenza, el miedo o la decepción, porque no confían en que alguien realmente se preocupe o esté ahí para ellos”, afirmó el psicólogo de Harvard.

3. Mantienen una falsa imagen de seguridad

En su artículo para el citado medio, el especialista explicó que “afrontan sus inseguridades de apego manteniendo una sensación de sí mismas tan especial, excepcional o única que no necesitan temer nunca enfrentarse a un riesgo emocional”.

Dicha tendencia también es conocida como “autoenaltecimiento”.

4. Fomentan la sensación de que tienen muchas similitudes con la pareja

Dentro de las conductas que usualmente se ven en estas personas, está lo que Malkin describió como “la fantasía del gemelo”.

Esto consiste en “crear una sensación de ser especial insistiendo en que ambos son iguales en tantas cosas como sea posible”.

Por otro lado, cuando se presentan diferencias en ciertas formas de ser o actuar, suelen reaccionar negativamente con irritación o silencio.

“Las relaciones sanas pueden manejar un ritmo más lento, cierta previsibilidad, una apreciación de la singularidad de cada persona y conversaciones directas sobre cómo te sientes”, enfatizó el experto.

5. Son controladores con los planes

Pese a que es de conocimiento popular que las personas altamente narcisistas buscan ejercer control sobre su entorno y/o el de sus parejas, este fenómeno no siempre es tan explícito.

A modo de ejemplo, pueden agendar planes de último minuto u organizar todas las salidas para así dirigir qué actividades harán juntos.

“Es una táctica para conseguir lo que quiere sin tener que pedírtelo”, recalcó Malkin, “es una variación de ‘eres perfecta, siempre que me dejes hacer lo que yo quiera para que nos sintamos especiales juntos’”.

Bajo esta línea, el psicólogo de Harvard sentenció: “Las relaciones con más éxito son capaces de manejar la variedad y un reparto equitativo”.