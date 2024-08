5 consejos para dormir mejor y dejar de sobrepensar en la noche

¿Los pensamientos por la noche no te dejan dormir? Podrías estar experimentando un trastorno del sueño, un problema común entre la población, donde no es fácil conciliar el sueño ni descansar con tranquilidad o adecuadamente.

Según la psicóloga clínica y especialista en trastornos del sueño, Lisa Strauss, pensar excesivamente por las noches puede ser un signo de estrés, pero también inseguridad, o un excesivo consumo de cafeína, o el síntoma de una condición como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo o déficit de atención, entre otros.

No obstante, existen algunas estrategias que se pueden hacer desde casa para ayudar a dejar de pensar demasiado y lograr tener un sueño reparado.

5 estrategias para dormir mejor y dejar de sobrepensar en la noche

1. Utiliza un distractor para conseguir calma

Según la psicóloga doctorada en la Universidad de Pensilvania, la mente humana no puede entretenerse en dos narrativas al mismo tiempo. Por ello, una buena idea es escuchar audiolibros, podcasts, programas de radio no estridentes o leer un libro relajante con una luz tenue.

“Cada vez que surjan pensamientos no deseados, no los aleje. Déjelos pasar a un segundo plano y vuelva suavemente su atención a su distractor calmante”, detalla Strauss.

Además, no debes intentar que la concentración esté en que el objetivo es dormir.

2. Un horario para la preocupación

Se trata de una técnica de 30 minutos que es recomendable implementar temprano en la noche. La recomendación es establecer un horario para enfrentar los problemas que tienes en la cabeza de forma constructiva, de manera que no te acosen en las noches.

“Haga una lista de todas las preocupaciones y factores estresantes. Para cada uno, pregúntese: ¿Hay algo que pueda hacer al respecto en las próximas dos semanas (incluso si no puede resolver el problema por completo)? En caso afirmativo, ¿qué puede hacer y exactamente cuándo lo hará?”, explicó la experta.

3. Analizar los sentimientos que suelen ignorarse

Los sentimientos enterrados, por la noche pueden volver en forma de angustia y pensamiento excesivo. Por ello, la doctora Strauss propone ponerse en contacto con ellos de día y escucharlos.

“Anímese con medias oraciones como: ‘Lo que me asusta es’ o ‘Lo que me entristece es’ o también ‘Lo que me decepciona es’ o ‘Lo que me avergüenza es’ o ‘Lo que me arrepentimiento es’ o ‘Lo que más me ha traumatizado es’. Elija algunas medias oraciones por sesión. Comprométase a abordar cuidadosamente lo que surja en un momento posterior (no en la noche)”, explicó.

4. Pensar racionalmente

Por ejemplo, pensar los pros y contra, además de corregir las distorsiones cognitivas pueden ser excelentes herramientas durante el día para reevaluar nuestras preocupaciones y otros pensamientos molestos.

Si está preocupado por algo, “pregúntese cuáles son los resultados peores, mejores y más probables, en ese orden”.

5. Auto-calmarse

“Cultiva un lenguaje más tranquilizador y un tono más amable contigo mismo, día y noche, y trata de creerte a ti mismo”, recomendó la psicóloga clínica.

Aquí, se engloban otras técnicas útiles, como la meditación, el tiempo para relajarse y los ejercicios de relajación. Respirar para desacelerar los pensamientos, el yoga o tener un cuaderno al lado de la cama para anotar los pensamientos.