9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo. Foto: ATON.

El frío y las sorpresivas lluvias de esta semana seguirán presentes en buena parte del país durante los próximos días.

Según el portal especializado Meteored.cl, una nueva baja segregada –una masa de aire frío que se separa en altura– afectará desde Valparaíso hasta Los Lagos , dejando chubascos, nubes y temperaturas más bajas de lo normal para esta época del año.

En total, serán nueve regiones las que sentirán el efecto de este sistema: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Durante el sábado, se esperan lluvias en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que podrían extenderse más allá de la cordillera y alcanzar sectores de valle.

Además, existe posibilidad de tormentas eléctricas desde el Maule hacia el sur , las que podrían repetirse el domingo, cuando el sistema se mantendrá activo antes de comenzar a debilitarse el lunes.

En la zona central, los chubascos se concentrarán entre la tarde del sábado y el domingo, afectando principalmente sectores cordilleranos de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins , mientras que en Maule y Ñuble podrían extenderse hacia la precordillera e incluso a algunos valles.

Según Meteored, esta inestabilidad es parte del comportamiento típico de la primavera chilena: una época en que “el invierno se resiste a irse y el verano aún no llega del todo”.

Viento, lluvia y tormentas desde el norte hasta Magallanes

A la par, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene alertas y avisos por condiciones adversas en distintos puntos del país.

En el norte, las regiones de Antofagasta y Atacama registrarán vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en la cordillera. Incluso se advierte la posibilidad de tormentas de arena, debido a la intensificación de la corriente en chorro en altura.

Más al sur, desde Coquimbo hasta Biobío, la baja segregada también generará tormentas eléctricas y chubascos aislados, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Y en el extremo austral, la Región de Magallanes recibirá un sistema frontal durante el fin de semana, con lluvias moderadas y una isoterma alta, lo que dejará nieve solo en las cumbres más elevadas.