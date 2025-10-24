A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas). Foto: ATON.

El frío volvió a Santiago. Después de semanas con altas temperaturas, el tiempo cambió radicalmente en la Región Metropolitana el pasado jueves 23. Este viernes, el cielo se mantendrá nublado y hay probabilidad de lluvia, según el pronóstico.

La mínima hoy será de 8 °C, mientras que la máxima alcanzará solo los 20 °C, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Y aunque en un inicio se había pronosticado lluvia solo para las zonas de la cordillera, el escenario cambió y podrían eventualmente caer precipitaciones en el centro de la ciudad.

¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago? ¿Qué tan intensas serán las precipitaciones? Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas). Foto: ATON.

Qué comunas tendrán lluvia en la Región Metropolitana

De acuerdo al periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, las comunas en las que podría llover este viernes, 24 de octubre, son :

Lo Barnechea.

Vitacura.

Las Condes.

La Reina.

Peñalolén.

La Florida.

Puente Alto.

Pirque.

Ñuñoa.

Providencia.

Santiago.

La Granja.

San José de Maipo.

Eso sí, la lluvia no sería homogénea para todos los sectores. De acuerdo al experto, el agua caería “de forma sectorizada”.

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas). Foto: ATON.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

De acuerdo a Meteored, la lluvia podría comenzar entre las 14:00 y 16:00 horas en el sector precordillerano .

Mientras tanto, a las 18:00 podrían aparecer las precipitaciones en las comunas céntricas de Santiago , aseguró el periodista Sepúlveda. Se mantendrían hasta la medianoche.

Otro factor a tomar en cuenta además de la lluvia es que durante todo el viernes, se esperan rachas de viento de mediana intensidad, que irían desde los 40 hasta los 45 kilómetros por hora.

Sobre la intensidad de la lluvia, el pronóstico de Meteored muestra que será de débil a moderada. La comuna más afectada será San José de Maipo, con acumulaciones entre 10 y 20 mm de agua caída.

Lo Barnechea tendría entre 5 y 15 mm, mientras que Las Condes y La Reina podrían juntar unos 5 mm.