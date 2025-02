Fue en el Festival de Viña de 1991 cuando la banda estadounidense Faith No More se presentó por primera vez en Chile.

La participación de la banda consideró dos espectáculos en la Quinta Vergara.

En la primera de esas fechas, también se presentó Myriam Hernández .

Originalmente, el grupo californiano no estaba en la parrilla del festival.

Según informaciones rescatadas por La Cuarta , en un principio los organizadores esperaban contar con Level 42.

No obstante, tras la cancelación de estos últimos, la agrupación liderada por Mike Patton fue la elegida.

Por ese entonces, Faith No More se encontraba promocionando The Real Thing (1989), álbum que incluyó títulos como el homónimo, Epic, From Out of Nowhere y Edge of the World.

Este último fue, precisamente, el tema que el cantante le dedicó a la artista nacional.

Así fue la noche en que Mike Patton le dedicó una canción a Myriam Hernández en el Festival de Viña.

Antes de que Faith No More comenzara a tocar Edge of the World en el Festival de Viña de 1991, Patton tomó el micrófono y vociferó: “Esta canción está dedicada a Myriam Hernández, mi amor”.

En ese momento, la mayor parte del público no entendió el motivo detrás de la dedicatoria hacia la artista, quien ya gozaba de una exitosa carrera.

Posteriormente, según rescata el citado medio, se reveló que la idea de esa dedicatoria fue del escritor y periodista Alberto Fuguet, quien previo al espectáculo había estado con Patton en una sesión de fotos y le sugirió enviar el mensaje a Hernández, quien también destacaba entre las figuras principales del festival.

Después de la dedicatoria en la presentación de Faith No More, la prensa le consultó a la artista nacional sobre el saludo.

Hernández declaró: “Lamentablemente no lo pude ver, pero lo encontré muy simpático, de verdad. Muy tierno de su parte. Me llamó la atención”.

Cuando se le preguntó si lo pudo conocer o si sabía cuál era el motivo de su dedicatoria, la cantante dijo que no y comentó que se enteró cuando se lo comentaron.

“La verdad es que cuando supe me causó impresión. Lo encontré simpático”, reiteró Hernández.

Video: la noche en que Mike Patton le dedicó una canción a Myriam Hernández en Viña

A continuación encontrarás un video en el que se puede ver la dedicatoria de Patton a Hernández en el Festival de Viña de 1991.

En ese mismo registro audiovisual, también se incluyen las declaraciones de la artista nacional.

Más abajo, puedes encontrar el video completo de cuando Faith No More toca Edge of the World.