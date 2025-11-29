Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

No es novedad la capacidad que tiene Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, para crear jingles cortos y pegadizos.

Lo demostró durante décadas en su programa Sábado Gigante y también en las distintas teletones que se han realizado desde que comenzó en 1978.

Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes. Foto: Archivo

Llega al punto que actualmente es casi imposible leer el número de cuenta del banco de la Teletón, 24.500-03, sin tararear la canción insigne de esta cruzada solidaria. Pero, ¿Cómo crea un jingle para este tradicional evento?

El jingle de la Teletón 2025

El actual director musical de la Teletón y también del Festival de Viña del Mar, Roberto López , subió a sus redes un video mostrando el proceso de composición de un nuevo jingle para esta edición del evento .

En el video, se ve primero la conversación que López tiene con Don Francisco antes de producir la canción. Allí el animador le manda primero la letra de esta nueva canción:

“Hay que ir al banco y colaborar

Hay que ir al banco y depositar

O desde casa participar

Solo apretando el botón digital

24.500-03”

Inmediatamente después, Don Francisco le manda por el chat un audio cantando con la melodía del tema .

Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes. Foto: Teletón

Cómo es la producción de un jingle

Con la letra y melodía hecha, el director musical de la Teletón se hace cargo de la producción del jingle.

Como primer paso, importa el audio de Don Francisco a Ableton , un programa de producción musical. Allí “lo dejamos en el tono y en el bpm (pulsaciones por minuto) correcto” , dice en el video López.

Luego, el músico incorpora los distintos sonidos, percusiones, coros, guitarras y pianos que requiere la canción y queda lista la pista para que Don Francisco pueda interpretarla en vivo.

En los coros de la canción participaron Javiera Vinot y Daniel Donoso; para piano, guitarra e ideas, colaboró Felipe Santana; mientras que en la producción y el resto de detalles fue Roberto López el encargado de darle vida al nuevo jingle.

Aquí el registro completo:

¿Cuándo comienza la Teletón 2025?

El evento se realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre y, como se acostumbra, primero partirá el show televisivo en el Teatro Teletón y se hará el cierre en el Estadio Nacional.