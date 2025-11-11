OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Fuentes familiarizadas con el plan de Pekín afirmaron al Wall Street Journal que el gigante asiático espera cumplir su promesa a Washington de facilitar la exportación de estos materiales, mientras garantiza que no lleguen a proveedores militares estadounidenses.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes. Foto: archivo.

    Tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China a finales de octubre, el gigante asiático planea facilitar el flujo de tierras raras y otros materiales restringidos al país norteamericano, mediante un sistema que excluirá a las empresas vinculadas al ejército estadounidense y agilizará las aprobaciones de exportación a otras compañías.

    Así lo aseguraron al Wall Street Journal personas familiarizadas con el plan de Pekín.

    De acuerdo a las fuentes, el sistema de “usuario final validado” (VEU, por sus siglas en inglés) permitirá al mandatario Xi Jinping cumplir su promesa al presidente Donald Trump de facilitar la exportación de dichos materiales, mientras garantiza que no lleguen a proveedores militares estadounidenses.

    Según el análisis del citado periódico, si el sistema se implementa estrictamente, podría dificultar la importación de ciertos materiales chinos por parte de empresas automotrices y aeroespaciales estadounidenses que tienen clientes tanto civiles como de defensa.

    Sin embargo, fuentes cercanas dijeron que el plan podría podría cambiar, mientras que el sistema de implementación no estará definido hasta que sea implementado.

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes. Foto: archivo.

    Por qué los imanes de tierras raras son importantes en el acuerdo entre EEUU y China

    Los imanes de tierras raras y otros materiales restringidos son utilizados ampliamente en la producción de elementos como vehículos eléctricos y aviones de pasajeros, los cuales son de uso civil.

    No obstante, también son necesarios para fabricar aviones de combate, submarinos y drones de ataque, entre otros elementos de uso militar.

    Según rescata el Journal, el VEU que China está considerando se basa en las leyes y procedimientos estadounidenses.

    La versión estadounidense, que está en vigor desde 2007, establece que ciertas empresas del gigante asiático pueden comprar bienes sensibles a través de una autorización general, en vez de necesitar licencias individuales para cada adquisición.

    Aquello facilita la importación de bienes controlados, tales como productos químicos o equipos para la fabricación de chips.

    Pero junto con ello, exige que las compañías se sometan a medidas como inspecciones del gobierno estadounidense en sus instalaciones, para así verificar que se cumplan las condiciones y requerimientos.

    Tras meses de guerra comercial entre Estados Unidos y China, Trump y Xi llegaron a un acuerdo sobre tierras raras el pasado 30 de octubre, durante una cumbre realizada en Corea del Sur en la que tanto Washington como Pekín hicieron concesiones.

    La tregua consideró la reducción de ciertos aranceles por parte de Estados Unidos, mientras que China se comprometió a emitir licencias generales para facilitar el flujo de materiales controlados.

    Sin embargo, de acuerdo al Journal, hasta el momento Pekín no ha detallado qué empresas podrán optar a las licencias generales ni qué beneficios específicos obtendrían.

    Cuando el Ministerio de Comercio de China fue consultado por el citado periódico sobre esta situación y las afirmaciones de las fuentes, no recibió respuesta a su solicitud de declaraciones.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosChinaXi JinpingDonald TrumpWashingtonPekínTierras rarasGuerra comercialImanes de tierras rarasMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

    Elizalde defiende gestión en seguridad tras críticas en el debate: “Todos los indicadores dan cuenta que han mejorado las cifras”

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Dónde y a qué hora ver a Irlanda vs. Paraguay por el Mundial Sub 17
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Irlanda vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año
    Negocios

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    SoftBank liquida toda su participación en Nvidia para reforzar su apuesta en OpenAI y la inteligencia artificial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes
    Tendencias

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal
    El Deportivo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”
    Mundo

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte