Una segunda lluvia durante este otoño austral está pronosticada para la Región Metropolitana. Así lo aseguran distintos modelos del clima, que detectaron la llegada de dos sistemas frontales que a Santiago en los próximos días.

No se han calculado con exactitud cuántos milímetros de agua caerán sobre la capital, no obstante, algunos pronósticos estiman que no será tan copiosa como la última precipitación.

Pero, además de la lluvia, las comunas de la Región Metropolitana podrían recibir masas de aire frío que disminuirán considerablemente las temperaturas.

Esto es lo que se sabe del pronóstico del clima para los próximos días.

Cuándo comienza la lluvia y el frío en Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Cuándo llueve en Santiago

De acuerdo al pronóstico de la plataforma especializada en clima, Meteored, el primer sistema frontal que visita Santiago llegará en la tarde del sábado 17 de mayo , con una probabilidad del 60%.

Las comunas más afectadas serían las del sector sur, sur poniente y precordillerano de la Región Metropolitana.

Según el mismo medio, a la capital solo llegarían algunos chubascos esa noche.

Sin embargo, se le sumará un segundo sistema frontal que llegaría a la capital la noche del domingo 18 o la mañana del lunes, 19 de mayo.

El domingo comenzaría con un cielo completamente nublado, y a medida que transcurra el día, aumentarán las probabilidades de lluvia. Ya en la madrugada del lunes empezarían los chubascos en Santiago.

Ambos fenómenos estarían trasladándose desde el sur del país, donde se estima que sucederá el aguacero “más grande del año”, según detalló Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13.

Lluvia en Santiago: cuándo llegan las precipitaciones y el frío inminente a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Aire frío en la Región Metropolitana, según el tiempo

Además de las lluvias, los modelos meteorológicos apuntan a que pronto llegará aire frío a la Región Metropolitana, provocando así un descenso importante en las temperaturas.

La semana del 19 al 25 de mayo, el termómetro debería marcar cifras “normales”, con mínimas entre 5 y 7 °C y máximas entre 18 y 20 °C.

Sin embargo, entre el 26 y 31 de mayo, podrían llegar las heladas considerables : de acuerdo a Meteored, una vaguada en altura podría intensificarse en esas fechas y traer masas de aire frío a la capital.

Es por ello que la última semana del mes, las temperaturas podrían ser mucho más frías de lo que se ha registrado hasta ahora.