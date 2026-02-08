SUSCRÍBETE POR $1100
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    La presión arterial alta suele avanzar en silencio, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Frente a este escenario, la ciencia vuelve a poner el foco en un hábito cotidiano que muchos abandonan con los años.

    Constanza Llefi
    La actividad física que se realiza en los primeros años de la vida podría tener un impacto mucho mayor del que se pensaba en la salud del corazón. Un nuevo estudio realizado por el Diario Americano de la Medicina Preventiva analizó cómo el ejercicio influye en el riesgo de desarrollar hipertensión en la adultez.

    La hipertensión es una de las patologías más comunes, que afecta a aproximadamente 1.400 millones de adultos a lo largo de todo el mundo. Es una enfermedad silenciosa, que en muchas ocasiones puede no manifestar síntomas en la persona que la padece, sin embargo, puede provocar infartos, accidentes cerebrovasculares y demencia.

    Si bien la presión arterial alta está relacionada con factores genéticos, también está estrechamente vinculada con hábitos diarios como la dieta y la actividad física. Una de las maneras más efectivas para protegerse, según investigaciones científicas, es haciendo ejercicio.

    En esta línea, el estudio publicado, difundido por Science Alert y realizado por el doctor Jason Nagata, entregó la respuesta exacta de cuánta actividad física se debe realizar para evitar esta enfermedad en la vejez.

    Ejercicio, edad y riesgo de hipertensión: cómo influye la actividad física

    La investigación se llevó a cabo con la participación de más de 5.000 personas, que vivían en cuatro ciudades distintas de Estados Unidos. Esto permitió tomar en cuenta factores sociales, con el objetivo de que los resultados fueran lo más representativos posibles.

    Los investigadores realizaron un seguimiento a lo largo de tres décadas que consistió en evaluar físicamente a las personas del estudio, además de hacer cuestionarios sobre los hábitos de ejercicio, consumo de tabaco y de alcohol en cada uno de los reclutados.

    En general, tanto entre hombres como mujeres, los niveles de actividad física disminuyeron entre los 18 y los 40 años de edad. Las tasas de hipertensión aumentaron y la actividad física disminuyó durante las décadas siguientes.

    Por el contrario, cuando analizaron a las personas que habían realizado 5 horas semanales de ejercicio moderado (el doble de la cantidad mínima recomendada actualmente para los adultos), descubrieron que este nivel de actividad reducía considerablemente el riesgo de la enfermedad, especialmente si las personas mantenían sus hábitos de ejercicio hasta los 60 años.

    Este estudio, además de demostrar que la edad adulta joven es una ventana crucial para intervenir en la prevención de enfermedades cardiovasculares, explica las posibles causas de por qué el nivel de actividad realizado por una persona disminuye al alcanzar la etapa de la adultez.

    La adultez y sus barreras para mantenerse activo

    “Los adolescentes y aquellos que rondan los 20 años pueden ser físicamente activos, pero estos patrones cambian con la edad”, explicó en Science Alert la epidemióloga Kirsten Bibbins-Domingo, de la Universidad de California en San Francisco.

    Según los expertos, esto se debe a que después de completar la educación secundaria, las oportunidades de actividad física disminuyen considerablemente, sobre todo si se toma en cuenta la transición a la vida universitaria, posteriormente el horario laboral y, en algunos casos, la paternidad.

    El estudio sostiene que no es fácil incrementar la actividad física al doble del recomendado debido a las responsabilidades crecientes de la vida, sin embargo, motiva a ponerlo en práctica debido a los beneficios que tiene sobre la salud a futuro.

