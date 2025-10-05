SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta

El Club Universidad Católica anunció un nuevo convenio para potenciar la experiencia de su nuevo estadio, con beneficios que van desde descuentos hasta el acceso a un salón con vista a la cancha.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta Foto: Dragomir Yankovic/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La nueva alianza entre Mastercard y el estadio del Club Universidad Católica, Claro Arena, busca transformar la experiencia de los asistentes a conciertos, partidos y eventos masivos en el que es hoy el recinto más moderno de Chile.

Desde rebajas en alimentos hasta un lounge exclusivo con vista panorámica a la cancha, la apuesta es por un entretenimiento con beneficios diferenciados para los clientes de la tarjeta Mastercard.

El Claro Arena, inaugurado en agosto, no solo representa una inversión en el deporte y el espectáculo en Chile, sino que también está sumando aliados estratégicos para mejorar su propuesta y experiencia.

Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta

El convenio de Mastercard y Cruzados

Uno de los primeros en sumarse como aliado es Mastercard, que fue presentado oficialmente como el método de pago oficial del recinto de San Carlos de Apoquindo.

Este martes se formalizó el convenio en una ceremonia en el estadio que contó con la presencia de Cecilia Figoli, directora de Consumer Products South Cone de Mastercard; Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados; y el presidente de la sociedad anónima, Juan Tagle.

Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta

Allí se firmó la alianza que busca conectar a los fanáticos con experiencias premium dentro del estadio, con capacidad para 22 mil personas, y preparado para recibir una amplia gama de eventos deportivos, musicales y culturales.

“Al convertirnos en el método de pago oficial, no solo estamos simplificando las transacciones, sino también desbloqueando beneficios exclusivos que elevarán la experiencia de los fanáticos en Claro Arena”, comentó Figoli.

Cuáles son los beneficios de Mastercard en Claro Arena

Entre los beneficios más concretos destaca que todos los tarjetahabientes Mastercard tendrán un 10% de descuento en los puntos de venta de alimentos y bebidas del recinto.

La implementación de este descuento será próximamente informada y no estará disponible para el concierto de Ricky Martin este 4 y 5 de octubre.

Además, los clientes con Mastercard Black podrán acceder al Lounge Mastercard, un espacio exclusivo con un aforo de 200 personas y que cuenta con una gran vista panorámica al estadio.

Este gran salón está pensado como un lugar de descanso, compras y socialización antes y durante los eventos. Dentro del estadio, este lounge está ubicado en la esquina que se forma entre las tribunas Mario Lepe y Alberto Fouillioux.

“Nos enorgullece trabajar para desarrollar experiencias que le den acceso a todas las personas a distinto tipo de experiencias, ya sea deportivas, musicales, que los conecte con sus pasiones”, explicó Figoli.

Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta FOTO: Photosport.

Desde Cruzados, Pareja destacó que Claro Arena busca elevar el estándar de los recintos chilenos.

“Mastercard será parte de la experiencia que buscamos ofrecer a quienes llegan hasta nuestro estadio para disfrutar de eventos deportivos y artísticos”, mencionó el gerente general de Cruzados.

“Un servicio de alto estándar es parte de este sello moderno y multipropósito que buscamos entregar a todos quienes nos visitarán, por eso le damos la bienvenida a esta compañía líder a nivel mundial y que desde hoy también es parte de nuestra nueva casa”, agregó Pareja.

Qué conciertos se vienen en Claro Arena

Dentro de los espectáculos que se vienen próximamente en el Claro Arena, hay conciertos programados de Ricky Martin este 4 y 5 de octubre, Rod Stewart el 19 de octubre, Miranda! 8 de noviembre ,Los Fabulosos Cadillacs 15 de noviembre y Toto 11 de diciembre.

Para Figoli, este es solo el comienzo: “Lo vemos como el inicio de algo que crecerá mucho más y generará un impacto real en la vida de las personas en Chile”.

Lee también:

Más sobre:Claro ArenaMastercardCruzadosEstadioBeneficiosTarjetaUniversidad CatólicaUCEspectáculosConciertosDeportesDescuentos Claro ArenaBeneficios Claro Arena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel intercepta un misil hutí procedente de Yemen

Trump ordena despliegue de 300 soldados en Chicago en medio de campaña de deportaciones masiva

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Israel niega que sus fuerzas de seguridad hayan ejercido maltrato a los miembros de la Flotilla

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar
Chile

Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar

Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada
Negocios

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Jorge Rodríguez: “En ningún caso el accionar de un solo gobierno es lo que nos ha llevado a esto”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

¿Fin a la Champions League? En España revelan las reuniones secretas para intentar implementar la polémica Superliga
El Deportivo

¿Fin a la Champions League? En España revelan las reuniones secretas para intentar implementar la polémica Superliga

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

NEOM Stadium, el gigante de 350 metros y múltiples pisos que vuelve a abrir el debate sobre el Mundial en Arabia Saudita

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Israel intercepta un misil hutí procedente de Yemen
Mundo

Israel intercepta un misil hutí procedente de Yemen

Trump ordena despliegue de 300 soldados en Chicago en medio de campaña de deportaciones masiva

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia