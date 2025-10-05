Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La nueva alianza entre Mastercard y el estadio del Club Universidad Católica, Claro Arena, busca transformar la experiencia de los asistentes a conciertos, partidos y eventos masivos en el que es hoy el recinto más moderno de Chile.

Desde rebajas en alimentos hasta un lounge exclusivo con vista panorámica a la cancha , la apuesta es por un entretenimiento con beneficios diferenciados para los clientes de la tarjeta Mastercard.

El Claro Arena, inaugurado en agosto, no solo representa una inversión en el deporte y el espectáculo en Chile, sino que también está sumando aliados estratégicos para mejorar su propuesta y experiencia.

El convenio de Mastercard y Cruzados

Uno de los primeros en sumarse como aliado es Mastercard, que fue presentado oficialmente como el método de pago oficial del recinto de San Carlos de Apoquindo.

Este martes se formalizó el convenio en una ceremonia en el estadio que contó con la presencia de Cecilia Figoli, directora de Consumer Products South Cone de Mastercard; Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados; y el presidente de la sociedad anónima, Juan Tagle.

Allí se firmó la alianza que busca conectar a los fanáticos con experiencias premium dentro del estadio, con capacidad para 22 mil personas, y preparado para recibir una amplia gama de eventos deportivos, musicales y culturales.

“Al convertirnos en el método de pago oficial, no solo estamos simplificando las transacciones, sino también desbloqueando beneficios exclusivos que elevarán la experiencia de los fanáticos en Claro Arena”, comentó Figoli.

Cuáles son los beneficios de Mastercard en Claro Arena

Entre los beneficios más concretos destaca que todos los tarjetahabientes Mastercard tendrán un 10% de descuento en los puntos de venta de alimentos y bebidas del recinto .

La implementación de este descuento será próximamente informada y no estará disponible para el concierto de Ricky Martin este 4 y 5 de octubre.

Además, los clientes con Mastercard Black podrán acceder al Lounge Mastercard , un espacio exclusivo con un aforo de 200 personas y que cuenta con una gran vista panorámica al estadio.

Este gran salón está pensado como un lugar de descanso, compras y socialización antes y durante los eventos. Dentro del estadio, este lounge está ubicado en la esquina que se forma entre las tribunas Mario Lepe y Alberto Fouillioux.

“Nos enorgullece trabajar para desarrollar experiencias que le den acceso a todas las personas a distinto tipo de experiencias, ya sea deportivas, musicales, que los conecte con sus pasiones”, explicó Figoli.

FOTO: Photosport.

Desde Cruzados, Pareja destacó que Claro Arena busca elevar el estándar de los recintos chilenos.

“Mastercard será parte de la experiencia que buscamos ofrecer a quienes llegan hasta nuestro estadio para disfrutar de eventos deportivos y artísticos”, mencionó el gerente general de Cruzados.

“Un servicio de alto estándar es parte de este sello moderno y multipropósito que buscamos entregar a todos quienes nos visitarán, por eso le damos la bienvenida a esta compañía líder a nivel mundial y que desde hoy también es parte de nuestra nueva casa”, agregó Pareja.

Qué conciertos se vienen en Claro Arena

Dentro de los espectáculos que se vienen próximamente en el Claro Arena, hay conciertos programados de Ricky Martin este 4 y 5 de octubre, Rod Stewart el 19 de octubre, Miranda! 8 de noviembre ,Los Fabulosos Cadillacs 15 de noviembre y Toto 11 de diciembre.

Para Figoli, este es solo el comienzo: “Lo vemos como el inicio de algo que crecerá mucho más y generará un impacto real en la vida de las personas en Chile”.