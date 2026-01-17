SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Una investigación reciente analizó los efectos de distintos horarios de alimentación en mujeres con sobrepeso, evaluando su impacto en indicadores metabólicos y cardiovasculares.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente Ilustración: César Mejías

    El ayuno intermitente se ha consolidado en los últimos años como una de las estrategias más populares para bajar de peso y mejorar la salud metabólica.

    Sin embargo, un nuevo estudio científico pone en entredicho algunos de los beneficios que se le atribuyen, especialmente cuando no existe una reducción efectiva de las calorías consumidas.

    La investigación, liderada por un equipo del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbruecke (DIfE) y publicada en Science Translational Medicine, analizó los efectos de una forma específica de ayuno intermitente conocida como alimentación restringida en el tiempo (time-restricted eating, TRE).

    El principio de esta práctica consiste en limitar las horas del día en que se ingieren alimentos, sin modificar necesariamente la cantidad total de calorías.

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    ¿De qué trató el estudio?

    El estudio incluyó a 31 mujeres con sobrepeso u obesidad, quienes siguieron dos programas distintos de TRE durante dos semanas cada una.

    En uno de ellos podían comer entre las 8:00 y las 16:00 horas, mientras que en el otro el horario se extendía desde la 13:00 hasta las 21:00 horas.

    En ambos casos, las participantes mantuvieron su dieta habitual y consumieron una cantidad similar de calorías totales.

    Aunque las participantes registraron una leve pérdida de peso, los resultados no mostraron mejoras en otros indicadores que investigaciones previas habían asociado al ayuno intermitente.

    Entre ellos, niveles más bajos de azúcar en la sangre, reducción de la presión arterial o disminución del colesterol.

    Estos hallazgos llevaron a los investigadores a cuestionar la eficacia del TRE cuando no va acompañado de una restricción calórica.

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente. Foto: Pexels

    ¿Qué concluyen los expertos?

    “Los efectos cardiometabólicos beneficiosos descritos anteriormente podrían ser inducidos por la restricción calórica mediada por TRE y no por el acortamiento de la ventana de alimentación en sí”, escriben los autores en el artículo.

    En esa misma línea, agregan que “en este ensayo casi isocalórico, no se observaron mejoras en los parámetros metabólicos después de dos semanas de TRE”.

    Según el equipo del DIfE, los resultados sugieren que la reducción de calorías sería el factor clave para mejorar los marcadores metabólicos y cardiovasculares, más que el horario en el que se concentran las comidas.

    No obstante, advierten que se trata de un estudio de corta duración y con una muestra relativamente pequeña.

    Más allá de los indicadores metabólicos, la investigación sí detectó cambios en los relojes biológicos de las participantes.

    Los ritmos circadianos, incluidos aquellos asociados al sueño, se modificaron según el horario de alimentación seguido, lo que refuerza la idea de que el momento en que se come puede influir en los procesos internos del organismo.

    “Quien quiera perder peso o mejorar su metabolismo debe prestar atención no sólo al reloj, sino también a su equilibrio energético”, señaló Olga Ramich, bióloga y nutricionista del DIfE, citada en el estudio.

    Lee también:

    Más sobre:Ayuno intermitenteAyunoSaludBienestarCienciaEstudioInvestigaciónNutriciónAlimentaciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Lo más leído

    1.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    2.
    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    3.
    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores, según la sentencia

    La multa que deberá pagar Fortnite por manipular a menores, según la sentencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile
    Negocios

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U
    El Deportivo

    Descartado para el amistoso ante Racing: Paqui Meneghini sufre con la primera lesión en la pretemporada de la U

    “¿Quieres ver mi cu...? La curiosa frase de Max Verstappen que sacó carcajadas en la presentación de Red Bull Racing

    El batacazo del Albacete ante el Real Madrid deja millonarias ganancias para el club y la comunidad de Castilla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán
    Mundo

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Taiwán denuncia incursión de dron chino en su espacio aéreo sobre las Islas Pratas

    ICE confirma muerte de ciudadano mexicano bajo custodia en centro de detención de Georgia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha