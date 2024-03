El ranking de los 5 países donde puedes disfrutar de tu vida personal y vida laboral al mismo tiempo

¿Alguna vez sentiste que tu vida laboral no te deja prestarle atención a tu vida personal? Podría ser más común de lo que crees. Y es que la gran mayoría de los países en el mundo no han logrado encontrar el equilibrio para que los trabajadores y trabajadoras puedan disfrutar del tiempo personal y de ocio y no pensar todo el día en el trabajo.

En esta línea, la BBC analizó una serie de datos que incluyen informes de la OCDE y el Índice Global de Equilibrio entre la Vida y el Trabajo de 2023 de la empresa Remote y llegaron a la conclusión de cuáles son los cinco países que clasifican mejor, por haber encontrado ese equilibrio entre trabajar, pero también vivir.

¿Te mudarías a alguno de ellos?

Los 5 países donde puedes disfrutar de tu vida personal y vida laboral (al mismo tiempo)

1. Nueva Zelanda

El primero de la lista es Nueva Zelanda. pues según el análisis de la BBC, los trabajadores tienen 26 semanas remuneradas de maternidad, 32 días de vacaciones anuales legales y un porcentaje mínimo legal de pago por enfermedad del 80%.

Y, por si fuera poco, el salario mínimo es relativamente alto, comparado al resto de los países en el mundo.

Según Erin Parry, un trabajador canadiense que se mudó al país después de observar los beneficios que le ofrecía, aseguró que existe una “cultura general que hace que el trabajo sea más relajado (...) Las principales prioridades de las personas son su familia, su bienestar, su recreación, sus viajes”.

“Realmente consideran que su tiempo es muy valioso y muy preciado, y creen que el trabajo es un medio para lograr un fin, y no es todo en tu vida”.

El lado oscuro de esta situación es que, según la OCDE, el 14% de los empleados trabaja más de 50 horas por semana y, además, el país no cuenta con un seguro laboral en caso de cesantía.

2. España

El segundo lugar se lo llevó España porque sus trabajadores tienen 26 días de vacaciones anuales y, según la OCDE, en comparación a Italia y Francia, dedican una parte muy significativa de su día al ocio y al cuidado personal.

Solo el 2,5% trabaja “en exceso” en un empleo remunerado.

No obstante, según datos de la Unión Europea, los españoles trabajan 37,8 horas en promedio a la semana (20 minutos más que la media europea).

Además, se los conoce por hacer largas pausas en el almuerzo que provocan que las jornadas laborales se extiendan hasta muy tarde, pero existe la tradición de que los viernes hagan una “jornada intensiva” y trabajen solo hasta las 15:00.

El ranking de los 5 países donde puedes disfrutar de tu vida personal y vida laboral al mismo tiempo

3. Dinamarca

Según la OCDE y Remote, tan solo el 1% de los empleados en Dinamarca trabaja más de 50 horas a la semana. En cambio, el promedio dedica 15,7 horas al día a su tiempo personal y ocio.

Además, suelen tener trabajos flexibles, tener diferentes horarios, patrones y tareas menos exigentes físicamente. Por ejemplo, es normal que dentro de su agenda laboral, puedan reservar una hora para ir a hacer ejercicio.

También tienen 36 días de vacaciones anuales legales y los trabajadores reciben el 100% de su remuneración en los días que no asisten por enfermedad.

4. Francia

36 días de vacaciones anuales legales. Esas son las ventajas que ofrece Francia a sus trabajadores, además de que pueden disponer de 16,2 horas promedio diarias para su tiempo personal.

Tal como se ve en las películas, los franceses valoran su tiempo y suelen relajarse, sentándose en un café o al aire libre, y no siempre acompañados, sino que disfrutan de su propia compañía.

Pero lo anterior varía mucho según el rubro de trabajo. El 8% de los empleados trabaja más de 50 horas a la semana.

5. Italia

“Creo que los italianos inventaron el concepto de equilibrio entre vida personal y laboral”,contó Andrés Uribe Orozco, un abogado que ahora trabaja en Roma después de vivir en Colombia y Estados Unidos, a la BBC.

“La gente no está constantemente corriendo de un lado a otro como pollos sin cabeza buscando ‘trabajar, trabajar, trabajar’”.

Según la OCDE, los empleados que trabajan full time le dedican un 69% de su día (16,5 horas) a su tiempo personal y de ocio. Es, en realidad, el país donde los trabajadores tienen más tiempo libre.

Sin embargo, las cifras de desempleo en Italia son bastante altas, y los salarios promedio son más bajos que otros países de la OCDE.