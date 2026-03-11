SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Para el reciente trabajo científico, los investigadores utilizaron cámaras y sensores especializados y analizaron sus mecanismos fisiológicos. Presumen que su hallazgo será clave en el desarrollo de nuevos estudios.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas. Foto: archivo / referencial.

    Una investigación publicada a principios de marzo en la revista científica Proceedings of the Royal Society B descubrió que las abejorro reinas pueden respirar bajo el agua.

    Los autores del trabajo explicaron que las abejorro reinas pasan de seis a nueve meses en diapausa, una fase similar a la hibernación, para luego salir a establecer sus colonias en primavera.

    Aquel cautivero, que ocurre durante los meses más fríos, se da en madrigueras poco profundas que pueden inundarse a raíz de las tormentas o el deshielo.

    “Sorprendentemente, las reinas del abejorro común oriental (Bombus impatiens) pueden sobrevivir a una inmersión completa durante al menos una semana”, escribieron los autores.

    La bióloga que ha investigado la diapausa de los abejorros, Erin Treanore, quien no participó en el nuevo estudio, comentó en una entrevista con el New York Times que el hallazgo es “extraordinario”.

    La también gerente de agroecología de Duke Farms, un centro de la Fundación Doris Duke, afirmó que aunque trabajos previos han estudiado la diapausa, generalmente se han centrado en temperaturas frías o condiciones secas.

    “Este es uno de los primeros estudios que he visto en abejorros que realmente analiza las inundaciones”, dijo refiriéndose al publicado en Proceedings of the Royal Society B.

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas. Foto: archivo / referencial.

    Qué dice el estudio que descubrió que las abejorro reinas pueden respirar bajo el agua

    Tras analizar los mecanismos fisiológicos que permiten esta tolerancia bajo el agua, los investigadores concluyeron que “las reinas de abejorros en diapausa sobreviven y se recuperan de inundaciones prolongadas mediante una combinación de respiración subacuática y metabolismo anaeróbico en un estado de profunda depresión metabólica”.

    Esta capacidad fisiológica sustenta su resiliencia a condiciones ambientales extremas y proporciona información sobre cómo los insectos terrestres pueden persistir en hábitats propensos a inundaciones”.

    La coautora del reciente estudio, Sabrina Rondeau, afirmó al citado periódico que la investigación nació a partir de una una confusión previa que se dio mientras investigaba en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá.

    Por ese entonces, la científica estudiaba cómo los pesticidas afectan a los abejorros. Y, para imitar las condiciones naturales del invierno, puso reinas abejorro en diapausa en tubos llenos de tierra dentro de un refrigerador.

    Sin embargo, durante ese proceso, un día vio que algunos de los tubos se habían llenado de agua por condensación, lo que dejó a cuatro reinas completamente inundadas. No obstante, seguían vivas.

    Posteriormente, realizó un experimento con más de 100 reinas en diapausa y demostró que estas pueden sobrevivir bajo el agua durante una semana.

    Aquel hallazgo fue publicado a principios de 2024 en la revista científica Biology Letters.

    No obstante, el estudio presentado en marzo de este año entrega información sobre cómo consiguen no ahogarse.

    Con el apoyo de cámaras y sensores especializados, el equipo descubrió que las abejorro reinas en diapausa consumen oxígeno y producen dióxido de carbono bajo el agua.

    De la misma manera, demostró que complementan su respiración bajo el agua con respiración anaeróbica, una forma de producción de energía que no utiliza oxígeno.

    El autor principal del nuevo estudio, Charles-Antoine Darveau, aseguró al Times que las abejorro reinas comenzaron a moverse después de dos o tres días fuera del agua.

    “Meterlas bajo el agua nunca es algo que se haga por diversión. Verlas volver a la vida fue ese momento de alivio”, comentó.

    Ahora, los investigadores tienen previsto analizar con mayor detalle cómo las abejorro reinas respiran mientras están sumergidas.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaInsectosAbejorrosAbejorro reinaBombus impatiensAgroecologíaMedioambienteLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Lo más leído

    1.
    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    2.
    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno
    Chile

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Rey de España hace un brindis en almuerzo de Kast y extiende invitación para la cumbre Iberoamericana

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte