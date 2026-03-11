“Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas. Foto: archivo / referencial.

Una investigación publicada a principios de marzo en la revista científica Proceedings of the Royal Society B descubrió que las abejorro reinas pueden respirar bajo el agua .

Los autores del trabajo explicaron que las abejorro reinas pasan de seis a nueve meses en diapausa, una fase similar a la hibernación, para luego salir a establecer sus colonias en primavera.

Aquel cautivero, que ocurre durante los meses más fríos, se da en madrigueras poco profundas que pueden inundarse a raíz de las tormentas o el deshielo.

“Sorprendentemente, las reinas del abejorro común oriental (Bombus impatiens) pueden sobrevivir a una inmersión completa durante al menos una semana ”, escribieron los autores.

La bióloga que ha investigado la diapausa de los abejorros, Erin Treanore, quien no participó en el nuevo estudio, comentó en una entrevista con el New York Times que el hallazgo es “extraordinario” .

La también gerente de agroecología de Duke Farms, un centro de la Fundación Doris Duke, afirmó que aunque trabajos previos han estudiado la diapausa, generalmente se han centrado en temperaturas frías o condiciones secas.

“Este es uno de los primeros estudios que he visto en abejorros que realmente analiza las inundaciones” , dijo refiriéndose al publicado en Proceedings of the Royal Society B.

Qué dice el estudio que descubrió que las abejorro reinas pueden respirar bajo el agua

Tras analizar los mecanismos fisiológicos que permiten esta tolerancia bajo el agua, los investigadores concluyeron que “las reinas de abejorros en diapausa sobreviven y se recuperan de inundaciones prolongadas mediante una combinación de respiración subacuática y metabolismo anaeróbico en un estado de profunda depresión metabólica”.

“ Esta capacidad fisiológica sustenta su resiliencia a condiciones ambientales extremas y proporciona información sobre cómo los insectos terrestres pueden persistir en hábitats propensos a inundaciones”.

La coautora del reciente estudio, Sabrina Rondeau, afirmó al citado periódico que la investigación nació a partir de una una confusión previa que se dio mientras investigaba en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá.

Por ese entonces, la científica estudiaba cómo los pesticidas afectan a los abejorros. Y, para imitar las condiciones naturales del invierno, puso reinas abejorro en diapausa en tubos llenos de tierra dentro de un refrigerador.

Sin embargo, durante ese proceso, un día vio que algunos de los tubos se habían llenado de agua por condensación, lo que dejó a cuatro reinas completamente inundadas. No obstante, seguían vivas.

Posteriormente, realizó un experimento con más de 100 reinas en diapausa y demostró que estas pueden sobrevivir bajo el agua durante una semana.

Aquel hallazgo fue publicado a principios de 2024 en la revista científica Biology Letters.

No obstante, el estudio presentado en marzo de este año entrega información sobre cómo consiguen no ahogarse.

Con el apoyo de cámaras y sensores especializados, el equipo descubrió que las abejorro reinas en diapausa consumen oxígeno y producen dióxido de carbono bajo el agua .

De la misma manera, demostró que complementan su respiración bajo el agua con respiración anaeróbica , una forma de producción de energía que no utiliza oxígeno.

El autor principal del nuevo estudio, Charles-Antoine Darveau, aseguró al Times que las abejorro reinas comenzaron a moverse después de dos o tres días fuera del agua .

“Meterlas bajo el agua nunca es algo que se haga por diversión. Verlas volver a la vida fue ese momento de alivio”, comentó.