SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    En la previa de la competencia a realizarse desde el Centro de Ski La Parva, atletas internacionales compartieron algunos consejos prácticos para enfrentar las rutas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026. Foto: archivo.

    Este jueves 5 de marzo se realizó en Kifit Vitacura una charla exclusiva de preparación para la Merrell Skyrace 2026, competencia que se disputará este sábado desde las 7:00.

    La instancia reunió a atletas internacionales del circuito de skyrunning y a la comunidad outdoor chilena.

    Según detalla los organizadores a través de un comunicado, el encuentro inició con la presentación de los corredores invitados, quienes compartieron parte de su trayectoria en competencias de alta montaña y su experiencia enfrentando rutas técnicas alrededor del mundo.

    Entre los atletas presentes estuvieron José Manuel Quispe, Joel Pumacayo, Ana Maria Pineda, Gustavo Buitrago, Lina El Kott Helander, Yeni Paola Morales Pulido, Weston Hill, Morgan Elliott, Ignacio Poza, Fran Muñoz Calzada y Rosalia Zegarra.

    Durante la conversación con los asistentes, compartieron algunos consejos prácticos para enfrentar rutas de alta montaña.

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026. Foto: archivo.

    Cuál es la clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Uno de los puntos más comentados por los deportistas fue la importancia de “correr con cabeza fría” en los primeros kilómetros.

    Según explicaron, en carreras de gran desnivel como la Skyrace, el error más común es partir demasiado rápido.

    “La montaña siempre cobra la cuenta. Si llegas al primer ascenso con energía de sobra, tienes muchas más posibilidades de terminar fuerte”, comentaron durante el encuentro, según el comunicado.

    La segunda parte de la jornada estuvo enfocada en la charla técnica de la distancia 42K de la Merrell Skyrace 2026, donde la organización presentó en detalle las características del recorrido, junto con información clave para los corredores: material obligatorio, puntos de corte, zonas de abastecimiento y los principales desafíos técnicos que tendrá la ruta.

    Aquello permitió resolver dudas y entregar herramientas estratégicas a quienes enfrentarán la distancia mayor de la competencia.

    “Con actividades como esta, la Merrell Skyrace continúa consolidándose como uno de los eventos más relevantes del trail running en la región, convocando a atletas internacionales y a una comunidad cada vez más activa en torno a las carreras de alta montaña”.

    La competencia se desarrollará este sábado 7 de marzo desde las 7:00, desde el Centro de Ski La Parva hacia el Cerro El Plomo en su distancia mayor (42K).

    Puedes conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:Merrell Skyrace 2026SkyrunningDeporteCarrera de alta montañaEjercicioDeportesMerrellSkyraceTrail runningEntrenamientoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto por el homicidio de un menor de tan sólo tres años

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Lo más leído

    1.
    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    2.
    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    3.
    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    4.
    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    5.
    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    Encuentran un virus “oculto” en el intestino que podría estar vinculado al cáncer de colon

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios
    Negocios

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”
    El Deportivo

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    La grave acusación de tricampeón con la UC contra Temuco de Marcelo Salas: “Jugar igual gatilló en una lesión más grave”

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana