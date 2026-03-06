La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026. Foto: archivo.

Este jueves 5 de marzo se realizó en Kifit Vitacura una charla exclusiva de preparación para la Merrell Skyrace 2026, competencia que se disputará este sábado desde las 7:00.

La instancia reunió a atletas internacionales del circuito de skyrunning y a la comunidad outdoor chilena.

Según detalla los organizadores a través de un comunicado, el encuentro inició con la presentación de los corredores invitados, quienes compartieron parte de su trayectoria en competencias de alta montaña y su experiencia enfrentando rutas técnicas alrededor del mundo .

Entre los atletas presentes estuvieron José Manuel Quispe, Joel Pumacayo, Ana Maria Pineda, Gustavo Buitrago, Lina El Kott Helander, Yeni Paola Morales Pulido, Weston Hill, Morgan Elliott, Ignacio Poza, Fran Muñoz Calzada y Rosalia Zegarra.

Durante la conversación con los asistentes, compartieron algunos consejos prácticos para enfrentar rutas de alta montaña .

Cuál es la clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

Uno de los puntos más comentados por los deportistas fue la importancia de “correr con cabeza fría” en los primeros kilómetros .

Según explicaron, en carreras de gran desnivel como la Skyrace, el error más común es partir demasiado rápido .

“La montaña siempre cobra la cuenta. Si llegas al primer ascenso con energía de sobra, tienes muchas más posibilidades de terminar fuerte” , comentaron durante el encuentro, según el comunicado.

La segunda parte de la jornada estuvo enfocada en la charla técnica de la distancia 42K de la Merrell Skyrace 2026, donde la organización presentó en detalle las características del recorrido, junto con información clave para los corredores: material obligatorio, puntos de corte, zonas de abastecimiento y los principales desafíos técnicos que tendrá la ruta.

Aquello permitió resolver dudas y entregar herramientas estratégicas a quienes enfrentarán la distancia mayor de la competencia.

“Con actividades como esta, la Merrell Skyrace continúa consolidándose como uno de los eventos más relevantes del trail running en la región, convocando a atletas internacionales y a una comunidad cada vez más activa en torno a las carreras de alta montaña”.

La competencia se desarrollará este sábado 7 de marzo desde las 7:00, desde el Centro de Ski La Parva hacia el Cerro El Plomo en su distancia mayor (42K) .

