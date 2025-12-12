Lluvia en las elecciones 2025: en qué sectores de Chile habrá precipitaciones el fin de semana. Foto: ATON.

El próximo domingo, 14 de diciembre, los chilenos acudirán una vez más a las urnas para elegir al próximo presidente de Chile. Y el pronóstico ya da indicios de cómo estará el tiempo durante la jornada electoral en las distintas zonas del país.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), de norte a sur, la gran mayoría del país tendrá un fin de semana con temperaturas más frescas y agradables , lejos de los 30 °C que se registraron en las últimas semanas.

En paralelo, un sistema frontal se desplazará por el sur, y sus efectos podrían salpicar a la zona central. ¿Podría llover en la Región Metropolitana el día de las votaciones? ¿Qué regiones tendrán precipitaciones el domingo? Esto es lo que dice el pronóstico.

En qué regiones habrá lluvia el día de elecciones en Chile

Desde Meteored, la meteoróloga Reina Campos Caba explicó que un “potente sistema frontal” llegó el pasado jueves a la zona austral y que sus efectos de inestabilidad atmosférica se sentirán todavía durante todo el fin de semana.

Es por esto que las regiones ubicadas en el centro sur del país, como Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos podrían tener un tiempo inestable durante las elecciones del domingo 14.

Por otra parte, el pronóstico de la DMC muestra que las regiones que podrían tener lluvia el domingo son:

Región de Magallanes.

Región de Aysén.

Región de Los Lagos.

Región de Los Ríos.

Región de La Araucanía.

¿Habrá lluvia en Santiago el día de elecciones?

Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, la lluvia podría eventualmente llegar el próximo 14 de diciembre a la Región Metropolitana , impulsada por el sistema frontal de la Patagonia.

El especialista adelantó que el pronóstico en Santiago muestra “una mezcla de situaciones subtropicales” que podrían hacer que precipite en la ciudad.

Las primeras gotas podrían caer en la madrugada en la cordillera de la RM, para después llegar a los locales de votación en el interior, explicó. Además, el evento no solo afectará a Santiago, sino también a la Región de Valparaíso.

“A la gente siempre se le recomienda, por razones obvias, ir a votar temprano. Mucha atención porque es probable que, no tanto en Santiago pero sí en Valparaíso, sea necesario el paraguas, sobre todo en los sectores de cerros (...) también en la costa hacia el sector norte, el litoral central”.