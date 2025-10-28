SUSCRÍBETE
“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

La cantante española publicó una emotiva reflexión en Instagram sobre su proceso personal y agradeció el cariño del público ante el reencuentro con la banda.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
Amaia Montero rompió el silencio. La artista vasca compartió en sus redes sociales sus primeras palabras desde que se hiciera oficial su regreso como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Montero dejó el grupo en 2007 tras once años como su voz principal, posteriormente, fue reemplazada por Leire Martínez.

En una publicación en Instagram, Montero habló con franqueza sobre los años difíciles que atravesó y el significado de esta nueva etapa.

¿Qué dijo Amaia Montero?

“Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada”, escribió la cantante de 49 años, en un texto donde reflexiona sobre su proceso de reconstrucción personal.

“Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real”, añadió.

La intérprete de ‘Rosas’ y ‘Puedes contar conmigo’ también expresó su gratitud por la respuesta del público ante el anuncio de la gira “Tantas cosas que contar”, que comenzará el 9 de mayo de 2026 en Bilbao.

“Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando”, señaló.

En el mensaje, Montero celebró el reencuentro con sus antiguos compañeros: “He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia”.

Los cambios en la banda

La vuelta de la cantante se produce tras un año de rumores luego de la salida de Leire Martínez del grupo.

Según informó El País, el anuncio coincidió con la retirada temporal del guitarrista y miembro fundador Pablo Benegas.

Por su parte, la banda publicó un comunicado en el que expresó la emoción por esta nueva etapa: “Necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”.

El regreso ha tenido una respuesta muy positiva: más de 100.000 entradas se vendieron en una hora, lo que llevó al grupo a sumar ocho nuevas fechas.

