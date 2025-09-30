SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

Más de 20 investigadores dejaron OpenAI, Meta y Google las últimas semanas para sumarse a una nueva apuesta en Silicon Valley.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google Foto: EuropaPress

En las últimas semanas, más de 20 destacados científicos han dejado los laboratorios de Inteligencia Artificial más poderosos del mundo –entre ellos OpenAI, Meta y Google DeepMind– para unirse a otra empresa.

Se trata de Periodic Labs, una nueva startup de Silicon Valley que busca usar la IA no para crear “superinteligencia”, sino para acelerar descubrimientos en física, química y otras ciencias. Así lo reveló un reportaje de The New York Times.

El movimiento refleja un cambio de prioridades dentro del propio corazón de la industria: mientras las grandes tecnológicas compiten por modelos de lenguaje cada vez más sofisticados, un grupo de investigadores sostiene que el futuro de esta tecnología está en el laboratorio científico.

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

Este debate quedó en evidencia con la historia del investigador Rishabh Agarwal. Este verano, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, intentó convencerlo de sumarse a su nuevo laboratorio de IA con un millonario paquete en sueldo y acciones.

El objetivo era trabajar en la llamada “superinteligencia”, un sistema capaz de superar las capacidades del cerebro humano.

“El mayor riesgo que puedes correr es no correr ningún riesgo”, le dijo Zuckerberg. Pero Agarwal, que ya trabajaba en Meta, rechazó la oferta y decidió unirse a Periodic Labs.

Qué es Periodic Labs

La joven compañía fue fundada por Liam Fedus –quien participó en la creación de ChatGPT en 2022– y Ekin Dogus Cubuk, exGoogle DeepMind.

Ambos consideran que los grandes modelos de lenguaje no bastan para impulsar descubrimientos científicos reales.

“El objetivo principal de la IA no es automatizar el trabajo administrativo”, dijo Fedus al NYT. “El objetivo principal es acelerar la ciencia”.

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

A diferencia de OpenAI o Meta, que aseguran que sus tecnologías ya están impulsando avances en áreas como las matemáticas y el descubrimiento de fármacos, Fedus cree que la industria está desviada.

“Silicon Valley es intelectualmente perezoso al describir el futuro de los grandes modelos lingüísticos”, señaló el fundador.

Robots en el laboratorio

Periodic Labs planea construir un centro en Menlo Park, California, donde robots realizarán miles de experimentos científicos guiados por investigadores.

A partir de esos datos, los sistemas de IA podrán aprender a replicar y mejorar los procesos de manera autónoma.

“Un chatbot no puede razonar durante días y llegar a un descubrimiento increíble”, explicó Cubuk. “Los humanos tampoco lo hacen. Lo que hacemos es repetir experimentos hasta encontrar algo valioso”.

Un ejemplo que mencionan es la creación de nuevos superconductores: los robots podrían mezclar materiales, calentarlos, probarlos y repetir el proceso una y otra vez, mientras la IA analiza los resultados para identificar patrones de éxito.

La startup ya consiguió más de US$ 300 millones en financiamiento de Andreessen Horowitz y otros fondos. Sin embargo, el desafío es monumental: desarrollar IA en el mundo físico es mucho más complejo que entrenarla en entornos digitales.

Lee también:

Más sobre:Inteligencia ArtificialTecnologíaPeriodic LabsIAAIGoogleMetaOpenAISilicon ValleyStartupInnovación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

ME-O a alumnos de liceos emblemáticos: “Propongo que busquemos un protocolo de protesta; no es aceptable la violencia”

Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

Abogado de Antonio Ulloa asegura que ministro podría ser traslado y destaca que Suprema “hiciera justicia” al rechazar remoción

Alcalde Reyes asumirá un pendiente de Carter en La Florida: desalojo de la Toma Dignidad se concretará en octubre

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco
Chile

El incómodo traspié de la mesa de la Cámara de Diputados por proyecto que declara bebidas nacionales al vino y el pisco

ME-O a alumnos de liceos emblemáticos: “Propongo que busquemos un protocolo de protesta; no es aceptable la violencia”

Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida
Negocios

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

El Ipsa se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

Cadena española de gasolineras Petroprix inaugura otra vez su primera estación de servicio, ahora en el corazón de Santiago

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica
El Deportivo

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual
Cultura y entretención

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

La irrupción de los celulares en los 90: mira el trailer de la comedia Lo Que No Se Dijo

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas
Mundo

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos