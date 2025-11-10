OFERTA ELECCIONES $990
    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Dos episodios distintos en una misma cárcel dejaron víctimas mortales. El primero ocurrió la madrugada de este domingo y terminó con cuatro muertos. El segundo terminó con al menos 27. Las autoridades informaron que “entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador. Foto: archivo / referencial.

    Las autoridades de Ecuador reportaron que al menos 27 presos murieron la tarde de este domingo 9 de noviembre en el Centro de Privación de Libertad de Machala, ubicado en la provincia de El Oro, en el sur del país.

    Según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) a través de un comunicado, “entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”.

    “Las entidades competentes se encuentran trabajando en el esclarecimiento total de los hechos”, agregó el organismo.

    El SNAI no entregó más detalles sobre lo ocurrido.

    Sin embargo, declaró a CNN que “las autoridades, equipos operativos y personal médico forense continúan trabajando en el lugar, verificando la información y atendiendo las emergencias registradas”.

    El organismo precisó que “este hecho corresponde a un suceso distinto al ocurrido en horas de la mañana” en el mismo centro penitenciario.

    Previamente, durante la madrugada del domingo, el SNAI reportó que otro incidente dejó cuatro reclusos muertos y varios heridos, durante un proceso de “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

    Hasta el momento, las autoridades no han detallado la causa de esas muertes.

    La crisis de violencia carcelaria que enfrenta Ecuador

    Los episodios que terminaron con muertos en la prisión de Machala se posicionan semanas después de que se registrara una serie de enfrentamientos mortales en otras cárceles de Ecuador.

    En septiembre de este año, peleas entre bandas rivales en un centro penitenciario de Esmeraldas dejaron al menos 17 muertos, de acuerdo a los datos entregados por la Policía Nacional del país.

    Unos días antes, en Machala, se reportó la muerte de otros 14 reclusos.

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador. Foto: archivo / referencial.

    Por ese entonces, el coronel William Fabián Calle declaró que, cuando las fuerzas de seguridad entraron a la cárcel, encontraron 14 muertos, 14 heridos y un guardia penitenciario que había sido baleado al interior de una de las celdas.

    Ustedes saben que hay conflicto entre bandas en esta prisión. Dos pabellones están controlados por un grupo de delincuencia organizada, y es allí donde se están produciendo los asesinatos. La pregunta es cómo lograron pasar al otro pabellón, cuando hay varios filtros”, dijo en ese momento, según declaraciones reunidas por el citado medio.

    Las cifras oficiales de Ecuador detallan que, desde 2021, han muerto más de 500 internos en los penales del país.

