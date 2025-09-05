SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

El presidente aprobó que se desarrolle en el Jardín Sur. Fuentes con conocimiento de los preparativos afirmaron que se espera que la instancia cuente con una cartelera completa. El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo que “este será uno de los eventos deportivos más importantes de la historia”.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca. Foto: archivo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea realizar una pelea de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Según se tiene previsto, el combate será realizado en junio del próximo año, en una jaula octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

De acuerdo a informaciones reunidas por el Wall Street Journal, la administración Trump espera que el evento deportivo sea presenciado por miles de espectadores y que cuente con láseres y fuegos artificiales.

Junto con ello, más gente podría verlo a través de pantallas gigantes instaladas en la Elipse, un parque al sur de la Casa Blanca, o en otras zonas cercanas.

“La pelea en la Casa Blanca está en marcha”, declaró el director ejecutivo de la UFC, Dana White, tras visitar la casa de gobierno a finales de agosto.

Fuentes familiarizadas con la situación afirmaron al citado periódico que estuvo cerca de una hora con Trump en esa reunión, en la que afinaron detalles de la instancia.

Agregaron que la hija del líder republicano, Ivanka Trump, se unió por teléfono y será parte de la planificación del evento deportivo.

Durante años, el líder republicano ha apoyado y manifestado su afición por la UFC. Su hija, quien es practicante de jiu-jitsu brasileño y fanática de la UFC, es cercana a White.

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca. Foto: archivo.

Qué se sabe de la planificación de un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

Las fuentes con conocimiento de los preparativos afirmaron que se está considerando una cartelera completa con hombres y mujeres.

La idea inicial era que el evento se realizara el 4 de julio de 2026, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Sin embargo, como ya se tienen previstas una serie de otras actividades, la fecha se cambió a junio de 2026.

La UFC planea tener una gran presencia en Washington antes del evento, lo que considera varios días de actividades en el National Mall, tales como sesiones de autógrafos con estrellas de la UFC y sacos de boxeo para que los visitantes puedan demostrar sus habilidades.

Las personas con conocimiento de las conversaciones detallaron al Journal que el pesaje de los boxeadores y una conferencia de prensa se realizarán en las escaleras del Monumento a Lincoln.

No obstante, recalcaron que los planes todavía se encuentran en etapas iniciales, por lo que podrían cambiar en los próximos meses.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, declaró: “Este será uno de los eventos deportivos más importantes de la historia, y que el presidente Trump lo organice en la Casa Blanca es un testimonio de su visión para celebrar el monumental 250 aniversario de Estados Unidos”.

Según las fuentes, un equipo de la UFC ya ha realizado inspecciones del terreno.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpCasa BlancaUFCUltimate Fighting ChampionshipDeporteIvanka TrumpDana WhiteEEUUDeportesArtes marciales mixtasBoxeoMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dimite la “número dos” del gobierno británico por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda

El brazo armado de Hamas difunde un video de dos israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Tres detenidos tras robo a una empresa en Recoleta: dos de ellos eran menores de edad

Trump da por “perdidas” a Rusia e India en manos de China y les desea “un futuro próspero”

Japón se desvincula del grupo de 26 países que colaborarán para una futura fuerza en Ucrania

Estados Unidos denuncia un ciberataque chino masivo y “descontrolado” que afectó a más de 80 países

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

3.
Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Arturo Vidal enfrenta querella por estafa en fallido proyecto de documental

Arturo Vidal enfrenta querella por estafa en fallido proyecto de documental

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

Tres detenidos tras robo a una empresa en Recoleta: dos de ellos eran menores de edad
Chile

Tres detenidos tras robo a una empresa en Recoleta: dos de ellos eran menores de edad

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Quiénes son todos los candidatos del distrito 7 que componen Valparaíso, Viña del Mar y otras comunas de la región

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030
Negocios

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca
Tendencias

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

Estados Unidos denuncia un ciberataque chino masivo y “descontrolado” que afectó a más de 80 países

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

“El que no salta no va al Mundial”: Argentina se burla de Chile en su festejo ante Venezuela
El Deportivo

“El que no salta no va al Mundial”: Argentina se burla de Chile en su festejo ante Venezuela

Marcelo Bielsa se sincera: “Chile fue una experiencia hermosa; me hubiese encantado seguir cuatro años más”

En Perú sacan la voz frente al fallo de la Conmebol que favoreció a la U: “Independiente abandona por la puerta falsa”

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Dimite la “número dos” del gobierno británico por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda
Mundo

Dimite la “número dos” del gobierno británico por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda

El brazo armado de Hamas difunde un video de dos israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Trump da por “perdidas” a Rusia e India en manos de China y les desea “un futuro próspero”

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral