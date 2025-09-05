Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca. Foto: archivo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea realizar una pelea de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Según se tiene previsto, el combate será realizado en junio del próximo año, en una jaula octágono de la Ultimate Fighting Championship ( UFC ) .

De acuerdo a informaciones reunidas por el Wall Street Journal, la administración Trump espera que el evento deportivo sea presenciado por miles de espectadores y que cuente con láseres y fuegos artificiales.

Junto con ello, más gente podría verlo a través de pantallas gigantes instaladas en la Elipse, un parque al sur de la Casa Blanca, o en otras zonas cercanas.

“La pelea en la Casa Blanca está en marcha” , declaró el director ejecutivo de la UFC, Dana White, tras visitar la casa de gobierno a finales de agosto.

Fuentes familiarizadas con la situación afirmaron al citado periódico que estuvo cerca de una hora con Trump en esa reunión , en la que afinaron detalles de la instancia.

Agregaron que la hija del líder republicano, Ivanka Trump, se unió por teléfono y será parte de la planificación del evento deportivo.

Durante años, el líder republicano ha apoyado y manifestado su afición por la UFC. Su hija, quien es practicante de jiu-jitsu brasileño y fanática de la UFC, es cercana a White.

Qué se sabe de la planificación de un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

Las fuentes con conocimiento de los preparativos afirmaron que se está considerando una cartelera completa con hombres y mujeres .

La idea inicial era que el evento se realizara el 4 de julio de 2026, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Sin embargo, como ya se tienen previstas una serie de otras actividades, la fecha se cambió a junio de 2026 .

La UFC planea tener una gran presencia en Washington antes del evento, lo que considera varios días de actividades en el National Mall, tales como sesiones de autógrafos con estrellas de la UFC y sacos de boxeo para que los visitantes puedan demostrar sus habilidades.

Las personas con conocimiento de las conversaciones detallaron al Journal que el pesaje de los boxeadores y una conferencia de prensa se realizarán en las escaleras del Monumento a Lincoln.

No obstante, recalcaron que los planes todavía se encuentran en etapas iniciales, por lo que podrían cambiar en los próximos meses .

El portavoz de Trump, Steven Cheung, declaró: “Este será uno de los eventos deportivos más importantes de la historia, y que el presidente Trump lo organice en la Casa Blanca es un testimonio de su visión para celebrar el monumental 250 aniversario de Estados Unidos” .

Según las fuentes, un equipo de la UFC ya ha realizado inspecciones del terreno.