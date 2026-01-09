Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

SUSCRÍBETE POR $1100
    El calor vuelve con fuerza a la zona central: la DMC emitió un aviso por altas temperaturas en 6 regiones, con máximas sobre los 30 °C y una posible ola de calor.

    Después del pequeño respiro fresco que vivió la Región Metropolitana el pasado jueves 8 de enero con las lluvias y tormentas eléctricas, el calor de verano vuelve a asentarse en la zona central con fuerza. Incluso, podría comenzar una ola de calor durante estos días.

    De los 26 °C de máxima, gran parte de la RM volverá a sobrepasar los 30 °C, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Además, la misma institución levantó un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona central, que incluye a seis regiones.

    Si es que se logra superar el umbral promedio histórico de temperaturas en cada sector, podría eventualmente declararse una ola de calor.

    Altas temperaturas en 6 regiones de la zona central, Chile

    De acuerdo al aviso meteorológico de Meteochile, una dorsal en altura es el fenómeno detrás de las altas temperaturas que comenzaron a gestarse en la mañana del jueves 8 y que durarán al menos hasta la tarde del domingo 11.

    A continuación, están las 6 regiones afectadas por el calor extremo, y las máximas pronosticadas para cada una:

    1. Región de Valparaíso. Máximas entre 34 y 36 °C el domingo en precordillera y valles precordilleranos.
    2. Región Metropolitana. Máximas entre 33 y 34 °C el viernes, sábado y domingo en valles, precordillera y cordillera costa.
    3. Región de O’Higgins. Máximas entre 31 y 34 °C el viernes, sábado y domingo en valles, precordillera y cordillera costa.
    4. Región del Maule. Máximas entre 30 y 34 °C el viernes en valles, precordillera y cordillera costa.
    5. Región del Ñuble. Máximas entre 30 y 34 °C el viernes y domingo en precordillera, valles y cordillera costa.
    6. Región del Biobío. Máximas entre 31 y 36 °C el viernes y sábado en precordillera, valles y cordillera costa.
