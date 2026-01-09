Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

Después del pequeño respiro fresco que vivió la Región Metropolitana el pasado jueves 8 de enero con las lluvias y tormentas eléctricas, el calor de verano vuelve a asentarse en la zona central con fuerza . Incluso, podría comenzar una ola de calor durante estos días.

De los 26 °C de máxima, gran parte de la RM volverá a sobrepasar los 30 °C, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Además, la misma institución levantó un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona central, que incluye a seis regiones .

Si es que se logra superar el umbral promedio histórico de temperaturas en cada sector, podría eventualmente declararse una ola de calor.

Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central. Foto: ATON.

Altas temperaturas en 6 regiones de la zona central, Chile

De acuerdo al aviso meteorológico de Meteochile, una dorsal en altura es el fenómeno detrás de las altas temperaturas que comenzaron a gestarse en la mañana del jueves 8 y que durarán al menos hasta la tarde del domingo 11.

A continuación, están las 6 regiones afectadas por el calor extremo, y las máximas pronosticadas para cada una:

Región de Valparaíso. Máximas entre 34 y 36 °C el domingo en precordillera y valles precordilleranos. Región Metropolitana. Máximas entre 33 y 34 °C el viernes, sábado y domingo en valles, precordillera y cordillera costa. Región de O’Higgins. Máximas entre 31 y 34 °C el viernes, sábado y domingo en valles, precordillera y cordillera costa. Región del Maule. Máximas entre 30 y 34 °C el viernes en valles, precordillera y cordillera costa. Región del Ñuble. Máximas entre 30 y 34 °C el viernes y domingo en precordillera, valles y cordillera costa. Región del Biobío. Máximas entre 31 y 36 °C el viernes y sábado en precordillera, valles y cordillera costa.