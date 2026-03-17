Un día en Lollapalooza con el nuevo Motorola edge 70: así rinde su cámara

Un día en Lollapalooza Chile con el Motorola edge 70: así rinde su cámara

Las cámaras de los smartphones se han convertido en una de las herramientas principales para registrar conciertos, viajes o momentos cotidianos.

Motorola presentó recientemente su nuevo Motorola edge 70, un teléfono que combina un diseño ultradelgado y materiales resistentes con un sistema de fotografía avanzado.

Un día en Lollapalooza con el Motorola edge 70: así rinde su cámara

Para probar su rendimiento en condiciones reales, La Tercera utilizó el dispositivo durante una jornada completa en el festival Lollapalooza , específicamente el sábado 14 de marzo.

Aquella jornada se presentaron grandes artistas como Tyler, the Creator; el grupo Katseye; Lorde, Los Bunkers, entre sus platos principales.

Cómo es la cámara del Motorola edge 70

Uno de los elementos centrales del equipo es su sistema de triple cámara de 50 megapíxeles .

El conjunto incluye:

Cámara principal de 50 MP, con grabación de video en 4K y mayor cobertura HDR.

Cámara ultra gran angular + macro de 50 MP, con campo de visión de 120°.

Cámara frontal de 50 MP, pensada para selfies o fotos grupales.

En un entorno como un festival, estas opciones permiten cambiar rápidamente entre distintos tipos de fotografía: desde capturar la magnitud de un escenario con el ultra gran angular hasta acercarse a detalles del show o del público.

Además, el sistema incorpora estabilización óptica de imagen (OIS), algo clave cuando se graba video o se toman fotos en medio de multitudes en movimiento.

El resultado de la cámara

Los festivales musicales suelen presentar condiciones complejas para la fotografía: cambios bruscos de iluminación, escenarios a distancia, movimiento constante del público y conciertos nocturnos.

En cuanto a la experiencia de este sábado, el celular resultó fácil de manipular: es delgado y se acomoda bien a la palma de la mano.

Respecto de las fotografías y su calidad, el modelo demostró ser un dispositivo confiable para tomar fotografías : tienen buena resolución sus imágenes, las fotos se ven nítidas y con colores vivos.

En otros aspectos, el dispositivo también respondió bien a las exigencias de un festival de música.

De noche la cámara muestra resultados satisfactorios, el gran angular puede captar bien los espacios amplios y, en cuanto a la cámara frontal, tiene excelente resolución y se pueden apreciar hasta los detalles más mínimos del rostro.

El zoom podría ser el único “pero” de este dispositivo. Si bien tiene hasta 20x en este aspecto, en esta clase de festivales quedar muy lejos podría complicar la resolución de las imágenes.

A continuación 10 fotografías tomadas en Lollapalooza con este Motorola edge 70 :

Un día en Lollapalooza Chile con el Motorola edge 70: así rinde su cámara

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Un día en Lollapalooza Chile con el Motorola edge 70: así rinde su cámara

Ficha técnica del Motorola edge 70