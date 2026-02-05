SUSCRÍBETE POR $1100
    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Un ensayo experimental en España logró que Miguel Terol, ciego desde 2018, volviera a percibir luz, movimientos y objetos gracias a un implante cerebral.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Durante siete años, Miguel Terol vivió en la oscuridad. En la Navidad de 2018, perdió de forma repentina la vista del ojo derecho y, apenas seis semanas después, también la del izquierdo.

    “¡Que no veo, que no veo!”, gritó en urgencias mientras sentía que “se le iba apagando la luz”, recuerda.

    El diagnóstico fue una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, una especie de infarto en el nervio óptico.

    Sin embargo, lo que parecía una ceguera irreversible terminó convirtiéndose en un caso de estudio para recuperar parcialmente la vista.

    Un ensayo experimental

    Según relata El País, Terol fue invitado a participar en un ensayo experimental de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

    En junio de 2022, en plena pandemia, los médicos le implantaron quirúrgicamente un diminuto dispositivo de 4x4 milímetros con 100 microelectrodos en la corteza visual, en la zona posterior del cerebro.

    El objetivo del estudio no era devolverle la visión, sino comprobar la seguridad y viabilidad de una prótesis visual cortical capaz de inducir percepciones visuales mediante estimulación eléctrica.

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    ¿Qué resultados dio?

    Lo inesperado ocurrió apenas dos días después de la intervención. Aún hospitalizado, Terol preguntó a una sanitaria si estaba moviendo los brazos.

    “Los médicos, los científicos, todos se pusieron nerviosos”, recuerda.

    Según explica Eduardo Fernández, director del Instituto de Bioingeniería de la UMH y responsable del ensayo, los pacientes pueden experimentar efectos similares a alucinaciones o placebo tras este tipo de implantes.

    Sin embargo, en este caso las pruebas confirmaron que la recuperación era real. “Él no veía luces, veía lo que tenía enfrente”, afirma Fernández.

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Los resultados fueron sorprendentes por varias razones.

    Primero, porque la mejora se produjo antes de iniciar el entrenamiento del sistema.

    Segundo, porque Terol llevaba casi cuatro años ciego, cuando en experiencias previas las recuperaciones se habían dado en pacientes con lesiones más recientes.

    Y, sobre todo, porque el diseño del estudio no buscaba restaurar la visión, sino inducir percepciones controladas.

    ¿Cómo funciona el implante?

    El implante funcionaba conectado a unas gafas que actuaban como un ojo artificial: captaban imágenes del entorno y las transformaban en señales eléctricas que el cerebro podía interpretar.

    Durante seis meses, Terol entrenó el sistema varias horas al día, aprendiendo a reconocer formas, movimientos, objetos y grandes caracteres.

    Llegó a distinguir entre un cuchillo y un tenedor, una manzana y una naranja, y a modular el movimiento de sus manos para tomar objetos frágiles.

    Recreación con inteligencia artificial de los ejercicios del ensayo

    Tras ese periodo, el implante fue retirado. Contra todo pronóstico, Terol no perdió completamente lo ganado.

    Tres años después de la extracción, el paciente mantiene parte de la percepción visual. “No sabemos exactamente qué ha pasado”, admite Fernández en El País.

    Una de las hipótesis apunta a la plasticidad cerebral inducida por la estimulación eléctrica, capaz de generar cambios duraderos en el sistema nervioso.

    Aunque se trata de un solo caso y los científicos insisten en la cautela, el ensayo entra ahora en una nueva fase con más participantes.

    Para los investigadores, la historia de Miguel Terol no es un milagro aislado, sino una posible base para futuras terapias, no solo para la ceguera, sino también para otras patologías neurológicas.

    El ensayo se encuentra publicado en la revista científica Brain Communications.

