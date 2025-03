Un vistazo al nuevo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Activision anuncia el remasterizado de dos títulos icónicos de la franquicia de Tony Hawk, se trata de Pro Skater 3 (2001) y Pro Skater 4 (2002), lanzados originalmente con un año de diferencia para el cambio de milenio.

Esta vez, se trata de dos juegos en un mismo título, que serán empaquetados como Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, con fecha de lanzamiento oficial para el próximo 11 de julio de 2025 y que incluyen varias mejoras, como más skaters, nuevos parques, trucos más increíbles y también nuevas canciones.

El “nuevo” Tony Hawk va en la línea del remasterizado de 2021, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, con gráficos renovados y una jugabilidad familiar, pero esta vez a cargo del desarrollador Iron Galaxy, reconocido por portar juegos como Rumbleverse y Killer Instinct.

Además de clásicos como Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Chad Muska, el legendario Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg y Bob Burnquist, fueron anunciados skaters más contemporáneos como Chloe Covell, Rayssa Leal, Jamie Foy, Zion Wright y el último oro olímpico de la especialidad, el japonés Yuto Horigome.

Mira acá un adelanto Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4:

Nuevas canciones

El soundtrack del juego, uno de los apartados más relevantes de la saga, incluirá temas clásicos como Ace of Spades de Motorhead, pero también añadirá nuevas canciones.

Otros temas confirmados, según el sitio IGN, son Amoeba de Adolescents, Mass Appeal de Gang Starr, 96 Quiet Bitter Beings de CKY y Not the Same de Bodyjar.

Los nuevos temas aún están por confirmarse.

Cuánto cuesta el nuevo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

La versión estándar tiene un precio de 49,99 dólares, mientras que la edición deluxe cuesta 69,99 dólares e incluye el diseño de skater de Doom Slayer y Revenant, tablas de skate exclusivas para el juego y elementos para crear un skater.

La edición “coleccionista” cuesta 129,99 dólares e incluye todos los bonos mencionados anteriormente, además de una tabla de skate física exclusiva de Birdhouse, la compañía de skateboarding fundada en 1992 por Tony Hawk.