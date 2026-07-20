Desde la Redacción: autoridades de Coquimbo contrastan posturas por despliegue del gobierno ante sistema frontal
En medio de cortes de rutas, anegamientos, inundaciones e interrupción del servicio eléctrico en el Norte Chico por el sistema frontal, esta mañana el Presidente José Antonio Kast decretó Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco de la Región de Atacama. En el programa de streaming de La Tercera el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, valoró la medida y afirmó que "va a cambiar la conducción de la emergencia". Por el contrario, el alcalde de la ciudad de Coquimbo, Alí Manouchehri, acusó que la disposición llega "extremadamente tarde". Así, acusó que el gobierno "no dimensionó lo que se podía venir" y que "trataron de bajarle siempre el perfil", arremetiendo contra los ministros Iván Poduje (Vivienda) y Louis de Grange (Transportes-MOP).
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.