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    Alcalde de Coquimbo cuestiona planificación del gobierno ante emergencia en la zona centro-norte: “No le tomaron el peso”

    Ali Manouchehri afirmó que la administración del Presidente José Antonio Kast "no dimensionó lo que se podía venir" y "trataron de bajarle siempre el perfil".

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En entrevista telemática con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este lunes, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, dio cuenta del trabajo que están realizando desde su municipio para enfrentar la emergencia asociada a las lluvias que afectan desde la semana pasada al país, entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Ante la delicada situación, el gobierno de José Antonio Kast declaró estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en la parte sur de la Región de Atacama.

    Manouchehri manifestó su desconfianza con las autoridades del gobierno central y criticó la planificación ante el fenómeno meteorológico en la zona centro-norte.

    “No le tomaron el peso, el gobierno no dimensionó lo que se podía venir, trataron de bajarle siempre el perfil. Cuando uno hablaba y miraba los pronósticos meteorológicos, todos hablaban que íbamos a superar los 100 milímetros caídos en una dimensión de tiempo muy pequeña. Entonces cuando uno miraba los informes y se juntaba o ellos enviaban algo, sus pronósticos llegaban a 35, a 40. La verdad que creo que no se logró dimensionar lo que iba a significar esta emergencia", sostuvo el jefe comunal.

    El alcalde relató que en la primera reunión que mantuvo con autoridades del gobierno central, antes de que partiera la lluvia, el encuentro “se suspendió porque a Senapred se le cayó el Internet”.

    “Imagínense lo que puede significar que los departamentos o el organismo que está a cargo de la emergencia no logra sostener ni siquiera una reunión de coordinación porque el Internet no le funciona”, planteó.

    La autoridad local sostuvo que “cuando cae la primera gota y llega la primera ráfaga de viento, se desnudó la improvisación que tuvo este gobierno con respecto a la emergencia”.

    “Quiero ser enfático en algo, sin colores políticos, alcaldes que hoy día son de derecha, que son oficialistas, alcaldes que son de izquierda y que son oposición. Todos nosotros hoy día hemos salido en bloque a decir que el gobierno no ha tenido, ni tuvo la capacidad para poder reaccionar ni de manera previa, ni tampoco en plena emergencia, como la gente lo necesitó”, aseguró.

    El alcalde de Coquimbo criticó la visita a la comuna que hizo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con un punto de prensa por la caída de una grúa en la zona urbana.

    “El ministro Poduje arma una agenda, no le avisa a nadie, yo me entero por los medios de comunicación que está en mi comuna y que estaba visitando la grúa caída tres días atrás. Yo no entiendo quién le arma la agenda a un ministro de Estado que viene a un lugar donde los alcaldes de la región están solicitando que sea una zona de catástrofe y se va a mirar a la zona urbana, una grúa que se cayó hace tres días, donde el accionar del municipio fue al minuto cero”, expuso.

    Ali Manouchehri insistió en que ante lo que ocurre en caletas, en los bordes costeros y el sector rural, esperan que si llega un ministro de Estado a la zona “es para que se sienta en la cabecera de esa mesa, y tenga la capacidad de liderar una emergencia, no para ir a tomarse fotos ahí debajo de una grúa que se había caído hace tres días”.

    “Estamos con gente aún atrapada, que no puede salir porque las aguas están rodeando sus viviendas, y necesitamos que esto se pueda agilizar, que podamos tener la capacidad de liberar fondos, que nos permitan a los municipios también salir a reconstruir después”, enfatizó.

    La autoridad comunal manifestó que su mayor interés es ayudar “a personas anegadas, personas que han perdido todo, personas que sufrieron un impacto psicológico brutal”.

    En esa línea, lamentó “la impotencia que tienen los municipios de la Región de Coquimbo de no poder abordar todas las necesidades de la gente”.

    “Yo me imagino cómo deben estar mis colegas del interior, los colegas de Paiguano, la gente de Ovalle, de Monte Patria, de Vicuña, de Río Hurtado, de La Higuera, que tienen muchos menos recursos de los que tenemos nosotros”, comentó.

    Asimismo, el alcalde de Coquimbo enfatizó la necesidad de contar con personal técnico capacitado para abordar las labores en terreno.

    “La verdad que yo ya no confío que este gobierno pueda tener la capacidad de cuidar a mi gente y vamos a seguir desplegados como municipio hasta el último rincón de la comuna. Tendrán que ser los militares los que nos digan que nos devolvamos o que nos vayamos, pero hasta el minuto nosotros ya estamos en los sectores más comprometidos porque tenemos el conocimiento del territorio ¿Qué saco yo con enviar a una persona que no sabe dónde está Cruz de Caña o que no sabe cuáles son los caminos de ingreso para que después me digan, como nos dijeron ayer, avanzamos hasta acá porque nos topamos un portón? Entonces, son situaciones que para nosotros hablan de una falta de planificación y de lo poco preparado que ha estado este gobierno para enfrentar algo que la ciencia nos entregó la oportunidad de tener acciones preventivas", señaló.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRCoquimboAli ManouchehriEmergenciaSistema frontalEstado de catástrofe

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