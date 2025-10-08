SUSCRÍBETE
Boric anuncia reforma constitucional que permitiría desplegar FF.AA. en fronteras por decreto

Desde Colchane, el Presidente Gabriel Boric anunció que en “en los próximos días” presentará una reforma constitucional que permitirá, mediante decreto supremo, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. 

Alonso Vatel 
Alonso Vatel

De acuerdo con el Mandatario, con esta reforma las FF.AA. “podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”.

Boric, además, acusó que “quien quiera que diga que no se ha avanzado en control de nuestras fronteras está mintiendo y le falta el respeto a los soldados de nuestra patria”.

