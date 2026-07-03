Franco Parisi: “Antes de votar (la Ley de Reconstrucción) me llamó gente de la oposición ofreciéndome el oro y el moro para mis diputados”

Desde Alabama, Estados Unidos, el principal referente del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, fue entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, para abordar su postura sobre materias en que la colectividad ha sido clave, como la megarreforma y la Acusación Constitucional (AC) en contra de Nicolás Grau, que se votó luego de esta entrevista en el Senado.

La próxima semana estará en Chile y reconoce que tiene que “hacer” su trabajo debido a “errores” que cometió en el primer periodo de diputados del PDG, como dejarlos “solos”.

¿A qué viene a Chile?

Todos los meses voy entre 10 y 15 días, estoy con los diputados, recorro el país. La última vez recorrí más de siete ciudades. Para esto voy a estar más centrado en Santiago, tengo múltiples reuniones para empezar a coordinar las nuevas etapas que se nos vienen, especialmente mirando ya las elecciones de gobernadores, alcaldes, cores y concejales.

¿Qué expectativa tiene de lo que va a pasar en el Senado con la AC contra Grau? ¿De no aprobarse, habría sido un error del PDG apoyarla?

Para nada un error. Eso se discutió, se votó en conciencia (...). A cualquier chileno que no sea privilegiado social porque su mamá es o pertenece a un determinado partido político, si se equivoca lo echan.

En el PDG no estaban todos de acuerdo. Su hermana dijo acá que esperaba que el Senado no la apoyara. ¿Cómo se explica eso?

Se explica de la siguiente forma: hay que tomar las decisiones que hay que tomar y en conciencia la bancada votó en términos de aprobar esa acusación. Y Zandrita, le digo Zandrita porque es mi hermana, la adoro (...) tenía claro: obviamente esto se iba a zanjar en el Senado y en el Senado créame que están las presiones de los poderes fácticos. Nadie puede desconocer el pedigrí político que tiene Grau y claramente lo más probable es que lo iban a salvar y así va a ser.

¿Así va a ser?

Sí, de todas maneras. En Chile ningún hijito de papá paga.

¿Y Grau es hijito de papá?

Sí, claro. Yo lo viví en términos personales, así que lo conozco muy bien. La elite, da lo mismo si es facho o comunacho, siempre se cuida.

Usted tuvo una polémica con Grau. ¿Influyó en la decisión de su partido?

No, para nada. En mi corazón no hay revancha ni venganza.

¿El indulto general para uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social que impulsa libertarios tendría el apoyo el PDG?

Eso lo tienen que ver los diputados.

¿Pero qué piensa usted?

Creo que esa es una prerrogativa (el indulto) que tiene el Presidente siempre (...). Si el Presidente Kast no quiere sacar a los militares a la calle porque tiene miedo de que exista una situación judicial injusta a un miembro de la Fuerza Armada, está equivocado, porque él puede amnistiar a cualquier persona (...). El indulto, por definición, es caso a caso. Por lo tanto, creo que el que tiene que asumir los costos es el Presidente.

¿Kast debiera ya haber indultado y haber sacado a los militares a la calle?

De todas maneras. ¿Dónde está la convicción? Si tiene la posibilidad de tirar un penal siendo la Copa Mundial, ya que estamos futbolísticamente en un mes especial, tienes que patearlo.

¿Viene a Santiago a hacer campaña?

Tengo que hacer mi trabajo por los errores que cometí anteriormente. Yo creo que fue un error lo que cometí en el primer periodo donde dejé a los diputados solos. Creo que mi figura es importante de estar en Chile con la gente del PDG y también con los diputados.

Algunos como Pablo Longueira han dicho que si no hay una coalición en el oficialismo, usted ya está en la segunda vuelta.

Yo estoy pensando en otras cosas, en por qué (por ejemplo) va a bajar solamente $ 100 el precio de la gasolina (...). En política tres años es mucho, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien. El PDG no tiene que cometer errores y el primero que tiene que estar preocupado de aquello soy yo, y cuidar la bancada y que la bancada se cuide también a sí misma.

Pero las ganas de ser Presidente no se le han quitado.

Debe haber 10 mil chilenos que quieren ser Presidente de Chile.

Pero pocos han tenido el 20% de los votos.

Es verdad, pero paso a paso. Creo que nos va a ir muy bien en alcaldías. Deberíamos sacar 30 alcaldías y sobre 80 a 100 concejales; unos 30 cores. Hemos tratado de aprender de los errores y con humildad hablar y acercarnos a la gente.

¿Cómo evalúa el desempeño de la bancada de diputados?

Muy bien. Ha sido difícil porque son realidades distintas. Es distinta la realidad que vive la Paula (Olmos) en la región de Atacama con la que vive Alex Nahuelquín, de la isla de Chiloé (...). La bancada del PDG se está sacando la mugre. Todos mis diputados han terminado en la clínica, excepto la gran y única Pamela Jiles, pero el resto, todos, por exceso, a mi juicio, de trabajo.

En Chile Vamos están incómodos con el gobierno porque sienten que le han dado demasiada agua al PDG.

¿Chile Vamos, cuándo ha estado cómodo? Cuando estaba Piñera 1, el peor enemigo de Piñera fue Chile Vamos. Chile Vamos me caen bien, los conozco a varios, pero están acostumbrados a que por todo se los aplauda. En la vida real hay que trabajar, sacarse la mugre y no siempre andar tanto llorando.

Pero es verdad que el gobierno les ha dado buen trato...

No sea mala conmigo (se ríe). Nosotros nos hemos ganado nuestro puesto.

Pero también hay un movimiento del gobierno que lo reconoce.

Pero es que no le quedaba otra al gobierno.

¿No le quedaba otra?

No le quedaba otra en ese momento. Eran 14 o 13 votos que teníamos ahí, que si no, no pasaba la Ley de Reconstrucción. ¿Usted cree que no nos trataron de dividir? Nos trataron de dividir. Yo veía y me mandaban fotos de los diputados cuando se acercaban o de otro sector a ofrecerles cosas. Antes de votar me llamó gente de la oposición ofreciéndome el oro y el moro para mis diputados y nosotros ahí firmes: ‘No, no, no’.

¿De qué oposición lo llamaron?

Después le cuento qué es lo que me ofrecieron para que se rían un poquitito (...). Créame que era significativo, pero nosotros no caemos en ese juego.