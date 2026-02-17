Kast responde a Elizalde y reitera críticas al Ejecutivo por “amarres”

Un nuevo cruce entre el gobierno saliente y el entrante. Desde Puerto Montt el presidente electo José Antonio Kast respondió a los dichos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien acusó que el relato de un gobierno de emergencia podía ser una “excusa” para implementar reformas que “signifiquen algún marco de desprotección social”.

“Yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales”, respondió Kast, apuntando a la crisis de seguridad, a los problemas de conectividad y al “gasto excesivo”.

En su réplica el próximo Mandatario aprovechó de reforzar sus críticas por nombramientos del actual Ejecutivo a semanas de dejar el poder.

“Yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar”, sostuvo el presidente electo. “No sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares. Ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar, cada ministro ha presentado lo que está haciendo a los ministros que vienen, pero no aprovechemos esos resquicios legales para dejar amarres que sabemos lo que son”, cerró.

Desde la oposición han reflotado los cuestionamientos al Ejecutivo por “amarres” luego de que el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC) designara a su exasesora Jessica Tapia, exdirectora en la Universidad Arcis, como directora del departamento de Estudios y Análisis de la repartición.