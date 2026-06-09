Dineros ilícitos pagan impuestos
SEÑOR DIRECTOR:
La Corte Suprema ha dicho que la actividad ilegal o los dineros ilícitos pagan impuestos, por ejemplo, en el caso Dávila de Codelco. Las apuestas online son delitos tributarios y pueden ser perseguidos por no pago, tanto los pagadores como las empresas. Al Capone cayó apresado por delito tributario.
No se puede beneficiar adicionalmente a las casas de apuestas online con el no pago o exención de impuestos, en perjuicio con las actividades regulares que pagan impuestos. Son los tribunales los que no han podido perseguir estas actividades ilícitas, han sido ineficaces, y peor aún el Fisco no recauda por esta actividad productiva ilegal. Incluso esta puede ser una estrategia para perseguir por delito tributario a autores, cómplices y encubridores de delito tributario por estos dineros ilícitos.
Rodrigo Benítez
Abogado
Académico UC, USACH y Socio SW-Chile
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
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