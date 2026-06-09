SEÑOR DIRECTOR:

La Corte Suprema ha dicho que la actividad ilegal o los dineros ilícitos pagan impuestos, por ejemplo, en el caso Dávila de Codelco. Las apuestas online son delitos tributarios y pueden ser perseguidos por no pago, tanto los pagadores como las empresas. Al Capone cayó apresado por delito tributario.

No se puede beneficiar adicionalmente a las casas de apuestas online con el no pago o exención de impuestos, en perjuicio con las actividades regulares que pagan impuestos. Son los tribunales los que no han podido perseguir estas actividades ilícitas, han sido ineficaces, y peor aún el Fisco no recauda por esta actividad productiva ilegal. Incluso esta puede ser una estrategia para perseguir por delito tributario a autores, cómplices y encubridores de delito tributario por estos dineros ilícitos.

Rodrigo Benítez

Abogado

Académico UC, USACH y Socio SW-Chile