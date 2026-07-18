SEÑOR DIRECTOR:

Un informe del INDH a la Cámara sostiene que las sanciones a rayados y dibujos atentan contra la libertad artística y política, lo que criminalizaría el arte. Sin embargo, creo que se confunde la falta de respeto a la propiedad privada y la arbitrariedad, con el arte que es respetuoso y no se impone, propone.

La Teoría de las Ventanas Rotas, formulada en 1982 por Wilson y Kelling, sostiene que el desorden visible incita a cometer más delitos. Me pregunto, ¿dónde está la lógica de quienes confunden delito con arte?, ¿por qué unos pocos pueden avasallar sobre lo ajeno sin consecuencias?

La mayoría de la comunidad rechaza estas prácticas. En lugar de permitir el vandalismo, ¿por qué no se destinan muros públicos para la expresión urbana?

Josefina Sutil Servoin