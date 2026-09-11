SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana me alegró haber visto a políticos, académicos y autoridades en los medios analizando los resultados PISA. Interés similar se aprecia cuando se publica el estancamiento del SIMCE y, en enero, cuando vuelve la preocupación por las brechas que evidencia la PAES.

Sin embargo, me pregunto cuántos años más deberán pasar para que ese interés se concrete en políticas educativas de largo plazo, que impacten en todos los niños desde la primera infancia y no se queden en artículos legislativos y decretos. Porque el papel aguanta mucho, y cada día vemos cuán lejos está de la sala de clases.

Las cifras muestran que el sistema escolar necesita medidas que apuesten por el Chile de los próximos 50 años. Esperemos que no queden a merced de anuncios que respondan a la contingencia, a las prioridades del gobierno de turno o al cálculo electoral de las próximas elecciones.

María José García G.

Profesora de Enseñanza Media