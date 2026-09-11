¿Reponiendo el principio bioceánico?

SEÑOR DIRECTOR:

Ese concepto surgió en la Armada argentina que sostenía que la “Argentina Potencia” solo podía serlo si accedía al Pacífico. Para esta, Argentina heredaba ese dominio del Virreinato de la Plata en 1777, y exponía como de su propia jurisdicción de Buenos Aires todo el sur. Proposición que no sobrevivió a los Tratados de 1881, 1902, 1984 y 2009, pero que se mantiene en el imaginario trasandino en mapas escolares.

La toma del Estrecho de Magallanes en 1843 fue reconocido en el Tratado de 1881 con el principio de Chile en el Pacífico, y Argentina en el Atlántico. El principio bioceánico llevó al desconocimiento del fallo del Beagle y la amenaza de guerra. Fue la derrota militar en Malvinas en 1982 la que hizo que esta tesis quedara sepultada, llevando al Tratado de Paz y Amistad de 1984, pero esta tesis subsistió con la reclamación argentina en la Antártica, las declaraciones de soberanía sobre las Malvinas y su proyección marítima. Se percibió como medio de accesar soberanía. Hoy los pasos oceánicos adquirieron valor geopolítico.

Desde Alberto Fernández autoridades y militares de ese país reivindican el principio de manera discursiva. Algunos quisieran controlar el acceso al Estrecho de Magallanes y se habla del Cabo de Hornos de responsabilidad compartida, que lesionan la soberanía de Chile. Su reiteración no es un descuido, sino un calculo político, que a veces asume formas verbales condescendientes, pero que normaliza la reposición mental del concepto bioceánico. Porque Argentina no es bioceánica, construye la imagen de último eslabón continental antes de la Antártica aunque la geografía no la acompaña. La diplomacia, la firmeza y la contundencia de nuestra soberanía serán las herramientas para tiempos difíciles.

Cristián Garay

Doctor en Estudios Americanos

Académico IDEA USACH