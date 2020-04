Tiago Correa: entre una nueva serie policial y La Casa de las Flores

El actor Tiago Correa lleva tres años viviendo en México, aunque como él mismo dice, “medios mentirosos”. Además de pasar casi ocho meses grabando La reina del sur 2 en Colombia para Telemundo, estuvo en 2018 y 2019 rodando Helga y Flora, serie que llega a la pantalla mañana a través de Canal 13 después de Lugares que hablan.

La ficción cuenta la historia de Helga Gunkel (Amalia Kassai) y Flora Gutiérrez (Catalina Saavedra ), las primeras mujeres de la policía fiscal de Chile. En 1933, ambas son enviadas a Tierra del Fuego para su primera misión, la que esconde a un criminal en busca venganza. “Lo analizamos con el director, Christian Aspèe, y pensamos que tiene un dejo de Twin Peaks: una microsociedad que responde a sí misma, y a ese mundo extraño es donde llegan estas dos santiaguinas”, cuenta al teléfono desde México.

Allí interpreta a Zacarías Llancaqueo, “un mestizo, como muchos magallánicos, que no sabe leer ni escribir, pero lo ponen en el puesto de policía de este pueblo. De a poco uno va entendiendo que este policía tiene una misión muy clara y por eso lo pusieron”, cuenta.

“Fue un súper desafío, porque el director no quería que lo hiciera yo, y tuve que convencerlo”, revela. “Te ves alto, guapo, yo necesito un tipo que sea completamente diferente”, le dijo el realizador la primera vez que lo vio caracterizado. Por eso, revela, “hice un trabajo de creación de personaje súper ambicioso. Pedí llegar unos días antes a la Patagonia, me entrevisté con varias personas, vi documentales para ver cómo hablaban las personas de Patagonia del campo. Además yo solo usaba la ropa del personaje en toda la filmación, salí en las noches con la ropa del personaje”, cuenta. Un día iba por la calle y se cruzó con el director. No lo reconoció.

Respecto al horario en que se exhibirá la serie, Correa comenta: “Lugares que hablan es uno de los programas más vistos de la televisión chilena. De hecho no fue fácil que nos dieran ese lugar a nosotros”.

Y Correa acaba de vivir otro estreno: la tercera y última temporada de La casa de las flores, ya disponible en Netflix. Allí interpreta a un joven Ernesto de la Mora, personaje al que llegó luego de hacer un casting.

“Sentía que le merecía gran respeto a Arturo Ríos, el actor que hace Ernesto en el presente. Comencé a trabajar con un coach vocal de acá de México muy bueno, y logré hacer una decodificación de cómo hablaba el personaje. Eso fue un proceso súper rico”. El resto de sus proyectos está pendiente por el coronavirus. Uno de ellos es la telenovela Enemigo íntimo 2 (Telemundo), cuyo debut sería en mayo y ahora se estima para fin de año.