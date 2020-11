Dave Lombardo hará una charla gratuita para Chile y Latinoamérica

Dave Lombardo se reunirá con sus seguidores de Chile y Latinoamérica, en una charla virtual en la que hablará acerca de sus inicios en el instrumento, sus técnicas predilectas, sus métodos de ensayo y los equipos que ha usado a lo largo de su trayectoria.

El cubano-estadounidense fundó Slayer en 1981 junto a Kerry King, Jeff Hanneman y el chileno Tom Araya, y permaneció en la agrupación hasta 2013.

También ha tocado con nombres como Suicidal Tendencies, Testament, Misfits, Fantômas y Mr. Bungle, grupo dirigido por Mike Patton y con el que grabó su más reciente álbum de estudio, titulado The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo (2020).

—Es uno de los principales exponentes de la batería en el metal. Fue uno de los impulsores del llamado thrash metal, que se caracteriza por la velocidad y el uso del doble bombo. Muchos se refieren a él como ‘el padrino’ de este último recurso —dice Michael Benöhr, Director de la London School of Music, institución que organiza el conversatorio.

La primera mitad será una conversación en la que Lombardo compartirá su experiencia y la segunda será un espacio abierto a preguntas de los asistentes. Ambas serán en español, debido a que el invitado domina el idioma.

El evento será el próximo 21 de noviembre a las 17:15, mientras que las entradas son limitadas y pueden solicitarse al correo info@lsmonline.co.uk.